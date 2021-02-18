Зима в Национальном парке Гауя: Топ-6 разнообразных занятий

Национальный парк Гауя – самый большой и самый старый национальный парк в Латвии, отдохнуть в котором можно в любое время года. А этой зимой парк оказался украшен толстым слоем снега, что превратило его в настоящую зимнюю сказку. Так что же делать в этой сказке?

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В зимние месяцы в долине реки открываются великолепные виды, которые в летние месяцы скрывает листва деревьев. Наслаждаться ими можно, прогуливаясь по, минимум, 30 разнообразным туристическим маршрутам, найти которые можно в специальном мобильном приложении Enter Gauja.

Кроме того, зимой здесь можно кататься на лыжах, сноуборде или на санях, а также исследовать замерзшие водопады и покрытые снегом берега рек, прогуливаясь вдоль них на снегоступах. Мы собрали вместе шесть различных способов, как отлично провести время в Национальном парке Гауя и теперь предлагаем их вам.

В компании с хаски

Foto: Linda Rūķīte

Захватывающая поездка на настоящих собачьих упряжках с сибирскими хаски по Аматинскому краю — это зимняя мечта, которая может стать реальностью здесь, в Латвии. Возможность насладиться захватывающими приключениями, прогулками, живописными видами и любовью, которую могут подарить любящие людей лайки.

Хаски "Dodkepu.lv" - активные спортсмены и регулярно участвуют в различных соревнованиях по спортивным гонкам на собачьих упряжках. Эти хаски обладают уникальной силой и выносливостью, неиссякаемой любовью и радостью жизни.

Экскурсии проходят в окрестностях озерного замка Арайши, на участках Зеленой железной дороги, в окрестностях утеса Звартес и по тропам Национального парка Гауя. Наличие конкретного места оговаривается индивидуально. Больше информации ЗДЕСЬ.