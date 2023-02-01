Зимнее ФОТО. Серое субботнее утро на пляже в Болдерае

Робертс Икауниекс, читатель портала DELFI, отправился в выходные на небольшую прогулку по Болдерайскому молу и запечатлел ее на фотографиях.
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"Серое субботнее утро на пляже в Болдерае", – пишет о своем фоторепортаже читатель DELFI Робертс. Но эти фото не такие уж и серые. Яркие акценты в ландшафте создают, например, граффити и маяк. Взгляните сами!
Мы также предлагаем вам, нашим читателям, поделиться фотографиями, которые вы сделали, наслаждаясь зимней природой. Присылайте фото или видео на aculiecinieks@delfi.lv. Присланные снимки мы опубликуем на портале.
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