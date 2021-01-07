Зимние ФОТО. Как выглядят заснеженное озеро Венчу и его "остров-сердце"
Foto: Viesturs Jūgs

В Гаркалнском районе есть очень живописное озеро, которое особенно интересно выглядит с высоты птичьего полета – на нем расположен остров в форме сердца.

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Озеро Венчу находится на территории насосной станции "Балтэзерс", которой совсем недавно исполнилось уже 116 лет. По словам Марциса Баузе-Крастиньша, руководителя отдела по связям с общественностью самоуправления Гаркалнского края, эта территория закрыта для туристов.

"Венчу – типичное лесное озеро с чистой и прозрачной водой. С одной его стороны – песчаная почва, с другой – болотистая", – добавляет Баузе-Крастиньш.

А вот как Венчу выглядело в самом конце 2020 года. Снимками с Тургидом поделился фотограф Виестурс Югс.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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