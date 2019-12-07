Зимние праздники в Lido: Самое большое в Балтии рождественское лазерное шоу, сотни колокольчиков и много лесных зверей

Рождественское настроение далеко не всегда зависит от погодных условий. Вот и сейчас, не смотря на отсутствие снега, в LIDO активно стараются создать атмосферу предстоящих праздников. В этом году впервые посетителей радует грандиозное музыкальное лазерное шоу. На территории зажжены тысячи самых разнообразных праздничных лампочек, а на самом большом в странах Балтии открытом катке под музыку на свежем воздухе могут прокатиться все желающие.

Музыкальное световое и лазерное шоу, подсвечивающее все здание центра отдыха LIDO, в этом году является самым большим шоу такого рода в Балтии. Его автор – творческое объединение Artistic, много лет создающее объекты фестиваля Staro Rīga.

Великолепное лазерное шоу будет радовать зрителей до самого конца января: его можно увидеть каждый день по 15 минут с 16:30 до 23:00. Это почти три минуты сказочного представления, в котором динамика музыкального ритма гармонично сочетается со световым сопровождением, в том числе с различными популярными мультгероями, которые особенно радуют маленьких зрителей.

200 колокольчиков и сияющие лесные звери

Foto: Publicitātes foto

В этом году с приближением Рождества самое большое LIDO засверкало особенно ярко. Скоро волшебными огнями зажжется центральная рождественская елка LIDO, однако уже сегодня при входе на территорию центра отдыха гости попадают в завораживающее царство красок, сияния объектов и украшений, что дает возможность забыть на какое-то время о мирской суете и повседневных заботах.

Особая новинка – арка Dvēseļu skaņdarbs ("Музыкальное произведение душ"). Проходя в нее, нужно позвонить хотя бы в один из более чем 200 колокольчиков, чтобы рождественская радость символически зазвучала в сердцах и мечты сбывались.

Очень часто – это уже стало традицией – посетители центра отдыха LIDO спешат увековечить момент и рождественское настроение, сфотографировавшись и засняв видео на фоне множества украшений и композиций, имеющихся здесь. Одни из самых любимых объектов для фото – подсвеченные фигуры лесных зверей, обитающие на территории парка при центре отдыха. Радостное настроение создают подсвеченные фигуры оленей, косуль, медведей, зайцев, лис, кабанов и других зверей — их немало как внутри центра, так и на прилегающей территории.