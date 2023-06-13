Значительно возрастут цены на билеты на Лигатненские природные тропы

Cогласно принятому сегодня решению правительства, цены на билеты для посещения Лигатненских природных троп значительно возрастут.

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Согласно ранее действовавшему прейскуранту цен на публичные платные услуги Управления охраны природы, опубликованному на сайте likumi.lv, плата за посещение Лигатненских природных троп для школьников в будние дни составляла 1,40 евро, а в выходные и праздничные дни – 2,10 евро.

Однако новый прейскурант не делает такого различия и предусматривает, что дети от 5 до 18 лет будут платить за посещение Лигатненских природных троп 5 евро.

Самый дорогой билет для взрослых в выходные и праздничные дни раньше стоил 4,30 евро, но, согласно новому прейскуранту, он будет стоить 7 евро.

Если раньше за посещение Лигатненской природной тропы не взималась плата с нескольких категорий населения, в том числе с многодетных семей, то новые правила предусматривают для многодетных семей лишь 50-процентную скидку.

Подорожают и другие государственные услуги Управления охраны природы (DAP). Согласно информации, представленной Кабинету министров, цены на платные услуги, предоставляемые DAP, не менялись с 2013 года. Учитывая, что за этот период расходы значительно возросли, Управление пересмотрело прейскурант государственных платных услуг в соответствии с текущими расходами.

В прейскурант включены и новые услуги, такие как временное использование помещений центрального офиса DAP в Сигулде и региональных офисов в Кемери, Салацгриве и Ляудоне, использование фотографий из архива DAP, консультация специалиста или эксперта DAP, образовательная сессия и другие.