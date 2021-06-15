Знаешь ли ты свой город? В Даугавпилсе придумали игру по фото ориентированию "Daugavpilij 746"

С 14 июня по 31 июля Даугавпилсский туристический информационный центр (ТИЦ) проводит игру по фото ориентированию "Daugavpilij 746", которая состоится в рамках праздника города. Так как темой праздника в этом году является транспортное сообщение, игра по фото ориентированию позволит познакомится с транспортом Даугавпилса и будет интересна гостям и жителям города.

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Для участия в игре понадобится лист с заданиями и карта, которые доступны в электронном формате на сайте Даугавпилсского ТИЦ. Листы с заданиями и карту можно получить и в самом Даугавпилсском ТИЦ по адресу ул. Ригас, 22А. На листе с заданиями можно найти 15 фотографий, на которых изображены фрагменты объектов. Это могут быть настенные рисунки либо элементы, фрагменты зданий или любые другие интересные детали, связанные с транспортом и движением в Даугавпилсе. Задача участника определить объект по фотографии и правильно отметить его местоположение на карте, вписав правильный номер. За каждый правильно отмеченный номер участник получает 1 балл.

Участники игры могут выбрать любой доступный способ передвижения: пешие прогулки, езда на велосипеде, на общественном транспорте или автомобиле.

Игра по фото ориентированию позволит активно провести время на свежем воздухе и проверить свои знания. В этой интересной игре принять участие могут люди всех возрастных категорий.

Листы с выполненными заданиями принимаются в электронном виде, участник может отправить их на электронную почту turisms@daugavpils.lv или отнести в Даугавпилсский ТИЦ по адресу ул. Ригас, 22А до 31 июля. По окончанию игры участники смогут получить призы. Розыгрыш призов состоится 6 августа и пройдет среди участников, которые правильно выполнят задание и наберут максимальное количество балов.

Подробнее об игре и правилах можно узнать на сайте Даугавпилсского ТИЦ — www.visitdaugavpils.lv.