Знакомимся с Латвией: большой путеводитель по замкам и усадьбам

Если в ваши планы входит поездить по Латвии в ближайшие месяцы, то стоит включить в свой маршрут пару-тройку замков или усадеб – и вы никогда об этом не пожалеете!

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Тургид собрал вместе такое большое количество разнообразных мыз и замков, что каждый из вас обязательно найдет в этом импровизированном путеводителе что-то для себя. Здесь можно найти замки с прекрасными парками; поместья, с которыми связаны каки-то интересные истории или легенды; усадьбы с потрясающей архитектурой и удивительным местоположением. Мы также включили в наш список как отреставрированные и приведенные в порядок места, так и те поместья, которым повезло гораздо меньше и совсем скоро их ждет полное запустение.

Все, что вам нужно сделать, это выбрать самый интересный замок или усадьбу, познакомиться с его историей и отправиться в путь!

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.