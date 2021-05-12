Знакомимся с Латвией: большой путеводитель по замкам и усадьбам
Foto: Ginta Ažuka

Если в ваши планы входит поездить по Латвии в ближайшие месяцы, то стоит включить в свой маршрут пару-тройку замков или усадеб – и вы никогда об этом не пожалеете!

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Тургид собрал вместе такое большое количество разнообразных мыз и замков, что каждый из вас обязательно найдет в этом импровизированном путеводителе что-то для себя. Здесь можно найти замки с прекрасными парками; поместья, с которыми связаны каки-то интересные истории или легенды; усадьбы с потрясающей архитектурой и удивительным местоположением. Мы также включили в наш список как отреставрированные и приведенные в порядок места, так и те поместья, которым повезло гораздо меньше и совсем скоро их ждет полное запустение.

Все, что вам нужно сделать, это выбрать самый интересный замок или усадьбу, познакомиться с его историей и отправиться в путь!

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

ФОТО. Как выглядит дворец Валдека в Елгаве 

 121

ФОТО. Впечатляющий Эдольский замок на закате 

ФОТО. Словно 80 лет назад: Как выглядит Новый Сигулдский замок после реконструкции 

 (4)

ФОТО. Утраченная слава: Поместье Зентене в Тукумском крае 

 (4)

Что за замок без легенды? Яунмокскому замку исполняется 120 лет 

 (1)

Место с необычной легендой: усадебный комплекс Спиргуского поместья 

Маршрут на выходные: 10 самых красивых замков и усадеб Даугавпилсского края 

 204

ФОТО. Окруженный романтической историей Красный замок в Гулбене 

"Графские развалины". Пять мыз и замков Латвии, от которых скоро почти ничего не останется 

ФОТО. Подходит для осенних прогулок — замковый парк Дурбес 

ФОТО. Усадебный комплекс поместья Ранкас и его сказочное окружение 

 (1)

Семь замков Латвии, которые стоит посетить этой осенью 

ФОТО. Бывший соперник Кёкенхофа - Кокмуйжский замок в Видземе 

ФОТО. Жемчужина Селии – Гарсенский замок с Синей дамой 

ФОТО, ВИДЕО. Для посетителей впервые открылась южная башня Цесисского замка 

 149

ФОТО. Утраченная слава: Замковый комплекс поместья Марциена 

 (1)

ФОТО. Замок Лиелстраупе, где когда-то находилась наркологическая клиника 

ФОТО. Путешествие во времени: Червонка – сказочный замок из Латгалии 

 329

ФОТО. До и после: как возродился уникальный Стамериенский дворец 

 145

Топ-8 самых романтичных замков и поместий Латвии 

 371

Хештэг #Лето2019: Яунаннский охотничий замок на берегу речки Педедзе в Алуксненском крае (ФОТО) 

ФОТО. Путешествуем по Латвии: впечатляющее Одзиенское поместье 

5 самых красивых замков и усадеб в Латгалии: легенды, роскошные залы и ландшафтные парки 

ФОТО. "Другой" Рундале - зимний парк с высоты птичьего полета 

ФОТО: Руины поместья Кауцминде — школы лучших хозяек независимой Латвии 

 (3)

Поездка одного дня: Казданга — жемчужина Курземе 

ФОТО. Зеленый дом в Цесвайне: одна из самых красивых деревянных построек в Латвии ждет гостей 

Путешествие во времени: пестрая история Бириньского замка и его легенды (ФОТО) 

 (1)

ФОТО. В Цесвайнском замке продолжаются реставрационные работы 

Чудесная усадьба Вилцес, окруженная фантастическим ландшафтным парком 

ФОТО. Утраченная слава: Усадьба Лестене в Тукумском крае 

ФОТО. Возродившаяся жемчужина Курземе – усадьба Ивандес 

ФОТО. Советская разруха и неожиданное восстановление: история усадьбы Марас 

Усадьбы и замки в Гауйском национальном парке 

ФОТО. Роскошная Свентская усадьба в Даугавпилсском крае 

 (2)

ФОТО: Малоизвестная жемчужина Земгале — усадьба Свитенес 

ФОТО. Отличное место для прогулки: усадьба Юмурдас и ее романтический парк 

ФОТО. Усадьба Айзупес, в которой когда-то учили лесников 

ФОТО. Поместье Бруну в Добельском крае, которое стало жильем для животноводов 

ФОТО. Утраченная слава: принадлежавшая немецким баронам Сейская усадьба 

 (3)

ФОТО. Потерянная Латвия: Усадьба Шкедес в Салдусском крае 

 (1)

ФОТО. Уникальная деревянная усадьба Унгурмуйжа всего в 80 км от Риги 

 124

Вид сверху: Уникальные осенние ФОТО усадьбы Шлокенбека 

 181

Путешествие во времени: история поместья Лиепас, в котором снимали фильм "Весенние заморозки" (ФОТО) 

 (1)

Топ-10 самых интересных усадеб в Латвии, которые обязательно стоит посмотреть 

 780

От господского дома до больницы и штаба полиции: судьба Бонифацевской усадьбы 

ФОТО. Вестиенское поместье, на месте которого когда-то находились военные укрепления 

ФОТО. Поместье Асарес, в котором когда-то был зимний сад и подземные ходы 

ФОТО. Уникальная усадьба Блока в Торнякалнсе 

 (2) 257

ФОТО. Потерянная слава: Поместье Лустес в Добельском крае 

Веселавское поместье — дом на острове с привидением (ФОТО) 

ФОТО. Жемчужина древней долины Гауи – Кримулдское поместье 

 (4) 104

Аристократический замок художников в Звартаве, в который не войдет никакое зло (ФОТО) 

Маршрут выходного дня: аскетичный Игатский дворец и его окрестности (ФОТО) 

ФОТО. Путешествие во времени: Как в Лиепупе поместье телохранителя шведского короля восстановили 

ФОТО. Маршрут на каникулы: поместье Дунтес — в гостях у барона Мюнхгаузена 

ФОТО: Будущая жемчужина на карте латвийского туризма — поместье Абгунсте 

 (1)

Малнавское поместье — место в Латвии, в котором 75 лет назад побывал Гитлер 

 (21)

ФОТО. Два года работы и вот результат: В Добеле завершилась реконструкция замка 

 (10) 562

Прогулка по парку Бауского замка 

 (1)

Ракоскорпионы и метеориты: как Турайда ищет новые приманки для туристов 

 (2)
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Поместья и замки Латвии Активный отдых Мызы и замки Латвии
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
Латышам нравится посмеяться над собой. Ключ к успеху сериала "Lielie Muļķi"
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
10 фильмов и сериалов, которые сделают весну более увлекательной
Воплощение совершенства: Villa Milia, вдохновленная королевой прессы Эмилией Беньямин