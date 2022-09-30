Золотая осень: 8 мест, куда можно поехать в Латвии вместо Сигулды

Совсем скоро нас ждет золотая осень. Но совсем не обязательно ехать в Сигулду, в которой, мы уверены, вы были не один раз. Да и пробки туда в солнечные выходные – а субботу как раз обещают такую – довольно большие. Так почему бы не отправиться в другое место, где вы не были и где золотой осенью не менее красиво? Вот восемь разных мест, где можно с удовольствием погулять и попинать опавшие листья.

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Кемерский парк

Парк Кемери – одно из тех мест, где золотая осень выглядит не менее потрясающе, чем в Сигулде. Тем более, что в прошлом году его прекрасно отреставрировали и сейчас там гулять еще приятнее, нежели прежде.

Foto: DELFI

Прежде всего, отправляйтесь к "Лесному дому" через исторический центр Кемери, по дороге отхлебните из знаменитого сероводородного источника "Ящерица". Гуляйте не спеша — посмотрите на известные объекты курорта или просто наслаждайтесь природой, благо там много интересных деревьев, нигде больше в Латвии не растущих. В районе "Лесного дома" есть дорожки и тропы для людей разного возраста и разной физической подготовки.

Кемерский парк с сетью извилистых тропинок вдоль Вершупите спроектировал и начал создавать еще в 1839 году рижский ландшафтный садовник Карлис Хейнрих Вагнер. После строительства гостиницы в Кемери в 1936 году, в его западной части создали симметричный партер с газонами, цветочными насаждениями и дорожками. Прогулки в парке считались одним из главных условий выздоровления больных.

В советское время здесь располагался санаторий "Кемери" на 300 мест. Это была главная здравница курорта, где применяли современную медицинскую аппаратуру и новейшие методы лечения. Санаторий был закрыт в 1995 году, и теперь здание гостиницы "Кемери" находится в частной собственности.

Но на гостиницу можно полюбоваться снаружи. Как и на расположенный в парке Островок любви, а также Кемерскую православную церковь Святых апостолов Петра и Павла. Два года назад в парке была отреставрирована и уникальная водонапорная башня, в которой разместились туристический информационный пункт, экспозиция, рассказывающая об истории курорта Кемери, а также две смотровые площадки. К сожалению, для посетителей башня открыта лишь до 30 октября, но мы еще можем успеть!

Расстояние от Риги: 68 км