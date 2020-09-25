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Парк замка Бирини
Золотая осень: 9 мест, куда можно поехать в Латвии вместо Сигулды
Foto: Shutterstock

Если вам надоело стоять в часовых пробках вместе с половиной Риги в те самые единственные выходные, когда в Латвию приходят одновременно золотая осень и бабье лето, то, может, стоить открыть для себя пару других направлений, кроме Сигулды, в которой вы и так уже 1574 раза были?

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Тропа Сканякална в Мазсалаце

Золотая осень: 9 мест, куда можно поехать в Латвии вместо Сигулды
Foto: Nataly Hlapkovska

Эта тропа пролегает по красивейшему участку долины реки Салацы — парку Сканякалнс на правом берегу реки вниз по течению от Мазсалацы.

Тропа Сканякална — довольно популярный маршрут для походов и отдыха. Здесь можно увидеть живописные песчаниковые обнажения, извилистые изгибы реки, а в самом парке находятся любопытные объекты, например, деревянные скульптуры. Горка Сканяйскалнс ("громкая горка") известна своим звучным эхо: обязательно попробуйте забраться наверх и сказать что-то погромче — эффект действительно впечатляющий.

В парке есть тропа Курбада и романтические местечки вроде мостика Любви и лестницы Грез. Другие достопримечательности — пещера Скабумбалляс, что у самой Салацы, из которой течет небольшой родник, и скала Нелькю — одно из красивейших обнажений красного песчаника, которое простирается на 300 метров на правом берегу Салацы. Там же находится Чертов алтарь, откуда открывается хороший вид, а самым маленьким понравится тропа Гномов.

Расстояние от Риги: 152 км

На тропе также есть мостики, лестницы, места для отдыха и информационные стенды. Она подходит как пешеходам, так и велосипедистам – всем, кто хочет увидеть роскошные пейзажи долины Салацы и насладиться тишиной и спокойствием.

А вот как это место выглядело весной этого года:


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Парк замка Бирини

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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Природная тропа Активный отдых Земгале Курземе Латгалия Осень
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