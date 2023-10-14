Золотая осень: 9 мест, куда можно поехать в Латвии вместо Сигулды

Прогноз погоды утверждает, что эти выходные – последние, когда на улице будет еще относительно тепло. И уже на следующей неделе нас будет ждать похолодание (местами даже ниже нуля) и деревья начнут стремительно сбрасывать листву. А, значит, наступило то самое время, когда пора отправиться за город и с удовольствием погулять, вдыхая последние отголоски толком так и не начавшейся золотой осени. Но это же все равно лучше, чем дождь, снег и ледяной ветер!

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Чаще всего в золотую осень люди едут в Сигулду. И их можно понять, у Сигулды множество плюсов – всего 50 километров от Риги, быстрое шоссе, холмистая местность, которая позволяет любоваться окружающими город лесами. Но вот толпы и пробки на дороге… Так почему бы не отправиться в другое место, где вы не были и где золотой осенью не менее красиво?

Кемерский парк





Foto: DELFI

Парк Кемери – одно из тех мест, где золотая осень выглядит не менее потрясающе, чем в Сигулде. Прежде всего, отправляйтесь к "Лесному дому" через исторический центр Кемери, по дороге отхлебните из знаменитого сероводородного источника "Ящерица". Гуляйте не спеша — посмотрите на известные объекты курорта или просто наслаждайтесь природой, благо там много интересных деревьев, нигде больше в Латвии не растущих. В районе "Лесного дома" есть дорожки и тропы для людей разного возраста и разной физической подготовки.

Кемерский парк с сетью извилистых тропинок вдоль Вершупите спроектировал и начал создавать еще в 1839 году рижский ландшафтный садовник Карлис Хейнрих Вагнер. После строительства гостиницы в Кемери в 1936 году, в его западной части создали симметричный партер с газонами, цветочными насаждениями и дорожками. Прогулки в парке считались одним из главных условий выздоровления больных.

В советское время здесь располагался санаторий "Кемери" на 300 мест. Это была главная здравница курорта, где применяли современную медицинскую аппаратуру и новейшие методы лечения. Санаторий был закрыт в 1995 году, и теперь здание гостиницы "Кемери" находится в частной собственности.

Но на гостиницу можно полюбоваться снаружи. Как и на расположенный в парке Островок любви, а также Кемерскую православную церковь Святых апостолов Петра и Павла. Два года назад в парке была отреставрирована и уникальная водонапорная башня, в которой разместились туристический информационный пункт, экспозиция, рассказывающая об истории курорта Кемери, а также две смотровые площадки.

Расстояние от Риги: 68 км

Кулдига и ее окрестности





Foto: Ričards Sotaks

Кулдига очаровательна в любое время года, но особенно красиво там осенью, когда большинство деревьев меняют свой зеленый наряд на желтый или красный.

Что посмотреть в Кулдиге? Кулдига сама по себе словно шкатулка с драгоценностями — узкие улочки старого города, черепичные крыши и старинные здания словно переносят на столетия назад.

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Гордость Кулдиги — водопад Вентас румба, который является самым широким в Европе (249 м). Осенью его преодолевает лосось, который идет на нерест, зимой на нем нарастают длинные сосульки, а весной сотни рыбцов буквально перелетают через водопад. С водопада открывается широкий вид на старинный кирпичный мост через Венту, арки которого подсвечиваются в темное время суток.

Ратушная площадь, которая раньше была торговой, по своей форме довольно покатая. Такой ее сделали в древности, чтобы упавшие предметы и грязь смывались в реку, а площадь оставалась чистой. За старой ратушей журчит речка Алекшупите, которая на венецианский манер сложно зажата между зданиями.

Одним словом, если вы не хотите совсем на природу, до золотой осенью можно полюбоваться и в городе. Тем более, если это Кулдига.

Расстояние от Риги: 146 км

Парк в Казданге





Foto: Māris Ankevics

Каздангский дворец с усадебным комплексом в начале XIX века воздвиг знаменитый немецкий архитектор Иоганн Георг Берлиц. Дворец долгие годы принадлежал богатым и влиятельным курляндским баронам Мантейфелям, а сейчас в нем находится Каздангский музей и экспозиция леса Бою.



После осмотра дворца стоит прогуляться по дорожкам просторного и живописного парка, в котором также расположены хозяйственные и жилые постройки. В одной части парка растут огромные старые деревья, в том числе завезенные из других стран. Здесь гнездится около 60 видов певчих птиц.

Любителям коротких прогулок понравится вьющаяся по парку двухкилометровая тропа. Ориентироваться на ней просто — она размечена синими и желтыми указателями на деревьях. Тропа удобная и годится для всех. Прогулку по ней рекомендуется начать от мостика возле дворца, рядом с которым можно припарковать автомобиль.

Стоит заметить, что интересные тропы проложены не только по ближайшим окрестностям дворца, но и ведут дальше. Парк был разбит в начале XIX века и занимает около 200 гектаров, в нем более 200 видов деревьев и кустарников и 150 видов птиц. Любителям природы здесь должно понравиться.

Расстояние от Риги: 146 км

Парк замка Бирини





Foto: DELFI

Бирини был построен в 1860 году возле озера Бириню и отлично вписывается в окружающий его ландшафт. Автором проекта поместья был рижский архитектор Фридрих Вильгельм Хесс, который придал замку неоготический вид.

Впрочем, сам замок – последнее место, где вы хотите быть в такую погоду как эта. И Бирини не зря находится в окружении парков. Если вы не хотите отходить от замка далеко, то пройдитесь по Ландшафтному парку, в центре которого растет гигантский Дуб любви, ветви которого украшены колокольчиками – их на него вешают молодожены, играющие в этом замке свадьбы.

Для более долгих прогулок подойдет Лесной парк – начинайте идти по направлению к старинной крипте и перед ней сверните направо. А дальше выбирайте сами: пройти ли вам по большому кругу или ограничиться прогулкой в парке Эмилии, посмотреть на островок любви и на холм Ангелов.

Расстояние от Риги: 50 км

Скриверский дендрарий





Foto: Nataly Hlapkovska



Скривери – старейший дендрарий Латвии (он был основан в 1891 году), посадки которого спланировал и сформировал владелец Скриверской господской усадьбы Максимилиан фон Сиверс. При создании дендрария фон Сиверс руководствовался тремя принципами:



Территория дендрария была разбита на 19 географическо-дендрологических областей, которые представляют леса Северного полушария, 300 км от полярного круга.

Посадочный материал деревьев и кустарников, выращен из семян, которые получены из мест произрастания данных растений.

Деревья и кустарники высаживались такими группами, какими они встречаются на своей родине.

К 1902 году в Скривери насчитывалось уже 512 пород деревьев и кустарников, а к 1914 году их число выросло до 679 сортов. Впрочем, дендрарий пережил и немало катастроф. Большой ущерб посадкам нанесли не только Первая и Вторая мировая война, но и строительство Кегумской ГЭС, а также очень холодная зима 1939-40 годов, когда температура воздуха опустилась до -42 градусов и погибли многие растения, которые не были устойчивы к таким морозам.

Сейчас в парке насчитывается примерно 300 видов и сортов растений. Насаждения сгруппированы по месту их естественного роста - для различных мировых геоботанических районов. Для удобства посетителей проложены дорожки, а рядом с растениями находятся дощечки с названиями. Фонтан работает со вторника по воскресенье. На другой стороне шоссе Рига – Даугавпилс (А6) находится Скриверский лесной парк с прогулочными тропами.

Расстояние от Риги: 80 км

Малпилсское поместье и парк





Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Поместье впервые было упомянуто в исторических документах о Малпилсском замке Ливонского ордена в XV веке. Замок находился примерно на расстоянии километра от теперешнего поместья, примерно в 150 м на восток от Малпилсской лютеранской церкви. Считается, что замок был построен во второй половине XIV века. В 1625 году замок сменил своего владельца и стал принадлежать полковнику Нильсу Ассерсону Маннершильду.

Во время польско-шведской войны стены замка были разрушены, польская армия, отступая, взорвала их. В 80-х годах XVII века была выполнена редукция поместья, и Малпилс перешел в собственность государства. В 1753 году российская императрица Елизавета дарует Малпилсское поместье жене полковника Мелгунова и некоей, никому неизвестной, госпоже Штраус. Поместье было перенесено на то место, где и расположено по сей день.

В 1760 году был построен Господский дом Малпилсского поместья. Во второй половине XVIII века ландрат Густав Вильгельм фон Таубе, которому принадлежало соседское поместье Витес, объединил Малпилсское поместье с поместьем Витес, с того времени эти два поместья так и остались объединенными. В то же время был разбит приусадебный парк, выкопаны пруды и создана центральная застройка поместья.

В 1905 году во время революционных погромов поместье было сожжено, но уже в 1907 году начались работы по восстановлению усадьбы под руководством прибалтийско-немецкого архитектора Вильгельма Бокслафа.

В 1920 году в поместье начала работать Малспилская шестилетняя основная школа. В 1929 году Малпилсское поместье было передано Латвийскому национальному обществу отставных военнослужащих. В 1949 году в поместье открылся Гидромелиоративный и строительный техникум. В советское время здесь последовательно размещались администрация совхоза и Малпилсский музей земледелия и мелиорации.

В 2003 году Малпилсское поместье приобрел нынешний владелец усадьбы Алдис Плаудис, который провел реставрацию поместья и переоборудовал его в гостиницу. Более подробную информацию о возможностях, времени работы и ценам можно получить на сайте Малпилсского поместья.

Расстояние от Риги: 60 км

Парк в Лиелварде





Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В Лиелвардском парке можно найти не только природные достопримечательности, но и множество интересных объектов, созданных руками человека.

Как поясняется на сайте Лиелварде, парк является охраняемым природным объектом государственного значения. Рядом с входом в парк расположена небольшая лютеранская церковь, которая была построена в 1747 году.

Рядом с церковью расположилась так называемая "кровать Лачплесиса" - величественный камень, весом в 80 тонн. Ранее этот камень находился в Даугаве возле Лиелвардского острова, но потом, в результате строительства Кегумской ГЭС остров затопили и камен перевезли на временное место жительство в Кегумс, и лишь в 1976 году, камень Лачплесиса вернулся домой, в Лиелварде. По преданию камень волшебный и, разумеется, исполняет любые желания.

Также в парке есть различные скульптуры, изображающие героев эпоса "Лачплесис".

Ну а самой главной достопримечательностью парка считаются руины средневекового замка Лиелварде, построенного в XIII веке и разрушенного в 1613 году.

Расстояние от Риги: 55 км

Природная тропа мельницы Иерики





Foto: Nataly Hlapkovska

Иерикская природная тропа находится в 72 километрах от Риги, между Лигатне и Цесисом. По данным Туристического информационного пункта Аматского края, маленькая речушка Мелдрупе, у которой сразу несколько названий - Груба, Грубупе, Иерикупе - знаменита своими водопадами. Всего их семь, и все они разной высоты. Один из них даже включен в список самых красивых водопадов Латвии.

Иерикским мельницам более 300 лет. К сожалению, после пожара в 1987 году от них остались лишь каменные стены. Тем не менее, водяные мельницы являются памятником архитектуры местного значения. Общая протяженность тропы, которую легко могут пройти даже семьи с детьми, составляет неполный километр. В качестве дополнительного "занятия" для детей, можно попросить их внимательно искать встречающиеся вдоль тропы разнообразные каменные физиономии.

Расстояние от Риги: 72 км

Озерный замок Арайши





Foto: Nataly Hlapkovska

Если вы любите историю и не прочь погулять на свежем воздухе или хотите показать детям, как жили наши с вами далекие предки, то отправляйтесь в Арайшский археологический парк, неподалеку от Цесиса. На машине это всего около часа пути, зато в конце дороги вас будет ждать отличное место для осенней прогулки и возможность получить новые знания.

Парк-музей Арайши был основан еще в 1983 году, когда после ряда археологических раскопок на этом месте было обнаружено характерное для Латвии озерное поселение.

За 10 полевых сезонов в 1965-69 и 1975-79 годах экспедицией Института истории Латвии под руководством Яниса Апалса были исследованы три четверти из 2500 кв.м. поселения и дорога к берегу. Эти раскопки и показали, что Арайши — латгальское поселение IX-X веков.

Поселение находилось на небольшом островке и было хорошо укреплено. Археологи называют такие поселения "озерными замками" и они были очень характерны для этого богатого на озера региона Латвии. Фундамент замка сохранился полностью, а позже археологи нашли около 145 жилых и хозяйственных построек.



Легенды о затонувших в озерах замках существовали долгое время, и в XX веке работавшие на раскопках на озере Арайшу водолазы подтвердили правдивость этих рассказов: здесь были найдены глиняные сосуды, их осколки и другие старинные предметы. Для того, чтобы тщательнее исследовать объекты, скрытые водой, уровень озера был понижен на один метр, были насыпаны земляные валы, а подтекающую воду откачивали насосами.

Кроме озерного замка в Арайшском археологическом парке находятся развалины средневекового замка, а также реконструированная стоянка людей каменного и бронзового веков, расположенная на так называемом Девичьем острове – это название носит южная оконечность полуострова на озере Арайшу.

Расстояние от Риги: 90 км