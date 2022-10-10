Золотая осень в Екабпилсе: куда отправиться на прогулку?

Холод и уныние – не единственные определения, которые можно употребить, описывая осень в Латвии. Это время года может быть и очень красивым – особенно когда деревья окрашиваются в разные цвета. И Екабпилс, кстати, не исключение. Так почему бы не съездить туда на денек?

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Екабпилс, считающийся восьмым по величине городом Латвии, расположен в 143 километрах от Риги. Раньше на двух берегах Даугавы находились два города — Екабпилс и Крустпилс. В 1962 году через реку построили мост и города объединились в один – Екабпилс. Самой известной его достопримечательностью считается, конечно,

Крустпилсский замок





Foto: Kaspars Siliņš

Точный год постройки Крустпилсского замка неизвестен, но считается, что это произошло в последней четверти XIII века. Среди владельцев здания были и рижский епископ и король Польши, а с 1586 года до Первой мировой войны замком владела семья барона фон Корфа. С 1921 по 1994 год здание находилось в ведении военных организаций – сначала Министерства обороны Латвии, а после Второй мировой войны – 16-го советского авиационного полка дальней разведки.

С башни замка открывается красочная осенняя панорама Екабпилса. А по пути на смотровую площадку можно увидеть художественные выставки, а также познакомиться с историей замка и самого Екабпилса, а также увидеть детали интерьера дворца, восстановленные в ходе масштабной реставрации.

Екабпилсский Межапарк



Прекрасное место для активного отдыха или неспешных прогулок. В лесопарке найдут себе занятие по душе и семьи с детьми, и пожилые посетители парка. Есть детская площадка с "рысьим домиком", деревянным тренажером, Тропой здоровья, игрой "Лесное домино", парком для диско-гольфа, открытым настольным теннисом, а также любимой всеми трассой для катания на камерах.

Природный парк Лаукезера



Прохладным осенним утром или солнечным днем по территории парка можно прокатиться по специально оборудованной для этого велодорожке. Кстати, тропа здоровья Лаукезера, образующая круговой маршрут, также подходит для пробежек, прогулок или простых прогулок на природе. Чтобы перевести дух, в самых живописных уголках парка есть благоустроенные зоны отдыха и пикника.

Валун Рогалю



Валун Рогалю — памятник природы, находящийся в Кукской волости в окрестностях Екабпилса. Камень в свое время прибыл сюда с Карельского перешейка. Хотя Рогальский валун не входит в десятку крупнейших камней в Латвии, выглядит он очень впечатляюще. Длина валуна составляет 6,5 метра, ширина — 4,6 метра и высота — 3,7 метра.

Валун не гладкий, а с выраженным рельефом. Он находится на природной тропе, ведущей по Рогальскому оврагу. Рядом с камнем есть мостик, позволяющий разглядеть валун со всех сторон.

Парк поместья Маринзеяс



Усадьба была построена в 1847 году Иосифом Казимиром Петром Михаилом фон дер Борхом, который был женат на родственнице Александра Пушкина Эмме Холинской. Изначально усадьба называлась Mariensee, что переводится с немецкого как "Озеро Марины". Семья фон Борхов проводила свое время в резиденции летом. Рядом с усадьбой расположен смешанный англо-французский парк с множеством редких видов деревьев. В парке есть несколько благоустроенных зон отдыха, а также тропа звукотерапии.

В 14 километрах от поместья находится смотровая башня Кристакруга, с которой открывается захватывающий вид на просторы природного заповедника Тейчи.

Смотровая вышка Таборкалнс





Foto: Kaspars Siliņš

Смотровую вышку можно найти в Салском крае, рядом с находившимся здесь в свое время пунктом дуги Струве. Вышка была построена немногим более года назад. Ее высота 28 метров, она расположена на холме высотой 137,8 метров и с нее открываются прекрасные виды на окрестности, а у ее подножья, на бывшем месте дуги был установлен памятный камень.

Примерно в пяти километрах от Таборкалнса находится комплекс отдыха "Звейниеклицис". Здесь, помимо эстрады под открытым небом, где проводятся разнообразные мероприятия (в том числе и Праздник Даугавы), детской игровой площадки, мобильного лодочного причала и тропинок вдоль реки, расположен необычный объект в виде ракушки, которая для древних балтов была не только эквивалентом денег, но и элементом украшений. А еще отсюда можно полюбоваться на Селпилсское городище, которое не находится ни на одном из берегов Даугавы – оно расположилось на островке между ними.

Гарсенский замок и его природные тропы



С незапамятных времен жители замка любили гулять на природе. Этим увлекался даже сам барон фон Будберг, род которого хозяйствовал здесь начиная с 1583 года. Он не просто построил замок, но и устроил для себя специальную пешеходную дорожку, чтобы, гуляя по ней, слушать пение птиц и вдыхать запахи леса. По дороге вам встретятся уникальные природные объекты, мостики, навесы, места для пикников – понравится и взрослым, и детям.

Вообще же тропа здесь далеко не одна: по Гарсенскому лесу проходят благоустроенные пешеходные и познавательные тропы разной длины – Культурно-историческая тропа, Зеленая тропа, Тропа баронов и т.д. С мая 2016 года в состав Природных троп также входит "Тропа сумеречного часа", которая особенно понравится любознательным маленьким путешественникам. Тропа рассказывает о жизни гномов в лесу, а ее создание основано на историях из "Большой энциклопедии гномов".

Парк поместья "Засас"



Парк поместья "Засас" раскинулся по берегам мельничного пруда (в северной части Засас), образовавшегося вследствие запруды на речушке Засас. Формирование парка относится к XVIII веку, а сам парк создавался в романтическом стиле пейзажных парков. Одновременно с парком начиналось и строительство господской усадьбы "Засас". Ее владельцем был Генрих фон Засс, именем которого назван район Риги Засулаукс. В XIX веке, когда сменился владелец господской усадьбы, имение "Засас" считалось одним из наиболее богатых и наикрасивейших имений в окрестностях.