10 приемов, помогающих сделать отличные фотографии природы… в городе

Город не кажется хорошим местом для того, чтобы фотографировать природу, однако и в мегаполисах можно найти достаточно большое количество флоры и даже фауны. Надо просто знать, где искать, и использовать некоторые приемы, о которых мы и расскажем.

1. Вставайте пораньше

Восходы дарят отличную возможность для того, чтобы сделать интересные фотографии. Настолько отличную, что профессиональные фотографы часто называют его "золотым часом". Это справедливо и для тех, кто хочет снимать природу — животные достаточно активны в утренние часы, а растения, благодаря росе или инею, выглядят не так, как в другое время суток.

2. Держите камеру наготове

Вы никогда не знаете, когда представится возможность сделать хорошую фотографию природы — белка может появиться перед вами совершенно неожиданно и в любой момент. Так что камеру — даже простейшую "мыльницу" или хороший смартфон, надо всегда иметь под рукой.

3. Смотрите на небо

Даже если не везет с растениями и животными, всегда можно "отыграться" на фотографиях облаков, восходов и закатов, птиц и т.д. Чем ближе вы к небу — на крыше, мосту или просто на балконе многоэтажки, тем выше шансы на хороший снимок.

4. Ходите в ботанические сады и парки

В Риге есть прекрасный ботанический сад и масса парков. И там, и там у вас есть безграничные возможности попрактиковаться в фотосъемки природных объектов. Надо только не лениться.

5. Ищите птичьи гнезда

Иногда горожанам везет, и птицы вьют гнезда чуть ли не у них на балконе. Но вообще птицы довольно скрытны и найти гнезда бывает нелегко. Ищут их обычно, наблюдая за маршрутом передвижения взрослых птиц, особенно в период строительства гнезда, то есть ранней весной — так проще заметить птах, несущих в клювах "строительный материал". После этого птиц не надо тревожить — дайте им время обжиться и обзавестись потомством.

Помните также, что брать в руки птенцов нельзя ни в коем случае, в зависимости от вида птицы, она может их даже покинуть после такого вмешательства человека.

6. Обращайте внимание на окружающую обстановку

Фотографируя цветы, животных или просто деревья, обращайте внимание на фон и вообще окружающую обстановку — она может как помогать, "оттеняя" природные снимки, так и мешать, будучи слишком яркой. Помните, что в городе довольно легко полностью сменить фон, просто взглянув на природный объект с другой стороны (не подходит при фотографировании внезапно появившихся белок или лис, разумеется).

7. Учитывайте передвижения объектов съемки

Дикие животные, даже живущие или забредающие в город, все равно боятся человека и вряд ли обрадуются вам, когда заметят. Поэтому передвигайтесь медленно и не делайте резких движений. "Взятки" в виде угощений неплохо работают, хотя в случае с дикими животными часто это приводит к весьма неожиданным результатам и заставит вас попотеть, причем в прямом смысле этого слова.

8. Ходите в зоопарк

Зоопарк — источник большого количества диких животных, птиц и насекомых, причем источник круглогодичный и на расстоянии поездки на машине или общественном транспорте. В Риге прекрасный зоопарк со множеством интересных животных, которые в добавок еще и намного спокойнее, чем обычные дикие звери, что поможет начинающим фотографам. Соблюдайте, впрочем, элементарные меры безопасности и не лезьте в пасть к тиграм в погоне за интересным кадром.

9. Тренируйтесь на кошках… то есть собаках

Собаки — отличные "тренажеры" для начинающего фотографа, который хочет снимать дикую природу. Они не опасны, подчиняются определенным командам, как правило, довольно фотогеничны и достаточно активны, чтобы преподать вам хороший урок и заставить стереть немало неудачных кадров. Фотографировать их надо, разумеется, не дома на диване.

10. Тренируйтесь дома

Хотя на самом деле начинать можно и дома — у вас наверняка есть комнатные растения различной степени пышности, а может быть даже кошка, собака, рыбки или хотя бы хомячок с черепахой. Начните с малого и сфотографируйте как-нибудь интересно их прямо сейчас. Например, один из простейших и часто забываемых приемов, одинаково хорошо помогающий получить интересную фотографию и хомячка, и ребенка — опуститься на их уровень (а не снимать сверху вниз). Дерзайте, и все у вас получится!