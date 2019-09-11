10 самых непунктуальных аэропортов мира

Названы аэропорты, в которых чаще всего задерживают рейсы. Список подготовили эксперты отслеживающего задержки рейсов по всему миру ресурса Lonely Planet.

Специалисты провели исследование, определив воздушные гавани в Европе и США, вылет самолетов в которых откладывался этим летом чаще всего. Ниже мы расскажем о самых непунктуальных аэропортах в мире.

1. Международный аэропорт Миконос, Греция

По данным портала, этим летом была задержана половина рейсов, вылетающих из аэропорта греческого острова Миконос. Это сделало воздушную гавань самой непунктуальной в мире.

Аэропорт может обслуживать как местные, так и международные рейсы. Расположен всего в 2,2 км от центра города Миконос.