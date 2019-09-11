10 самых непунктуальных аэропортов мира

Названы аэропорты, в которых чаще всего задерживают рейсы. Список подготовили эксперты отслеживающего задержки рейсов по всему миру ресурса Lonely Planet.
Специалисты провели исследование, определив воздушные гавани в Европе и США, вылет самолетов в которых откладывался этим летом чаще всего. Ниже мы расскажем о самых непунктуальных аэропортах в мире.
1. Международный аэропорт Миконос, Греция
По данным портала, этим летом была задержана половина рейсов, вылетающих из аэропорта греческого острова Миконос. Это сделало воздушную гавань самой непунктуальной в мире.
Аэропорт может обслуживать как местные, так и международные рейсы. Расположен всего в 2,2 км от центра города Миконос.
Tagsсамолет Великобритания Греция Италия Португалия Словения
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