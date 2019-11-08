"Обычные подозреваемые" вроде Семипалатинска, Чернобыльской АЭС или Фукусимы-1 у всех на слуху, но в мире полно радиоактивных мест, по опасности для жизни и здоровья людей не уступающих "раскрученным хитам". Кого-то некоторые позиции в топ-10 самых радиоактивных мест на Земле, возможно, даже поразят до глубины души.

10. Хэнфордский комплекс





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Хэнфордский комплекс — ныне ядерный могильник, а некогда крупнейший в США завод по промышленному производству плутония. Расположен в штате Вашингтон (не путать с городом), на берегу реки Колумбия. Именно здесь создавали плутоний для первых ядерных бомб. За время существования комплекса на его территории было произведено 57 тонн плутония, это более 2/3 всего плутония, произведенного в США. Сегодня на его территории хранится около 204 тысяч кубических метров высокоактивных отходов и, вероятно, не надо говорить, что с экологией вокруг комплекса все не очень хорошо.