"Обычные подозреваемые" вроде Семипалатинска, Чернобыльской АЭС или Фукусимы-1 у всех на слуху, но в мире полно радиоактивных мест, по опасности для жизни и здоровья людей не уступающих "раскрученным хитам". Кого-то некоторые позиции в топ-10 самых радиоактивных мест на Земле, возможно, даже поразят до глубины души.
10. Хэнфордский комплекс
Хэнфордский комплекс — ныне ядерный могильник, а некогда крупнейший в США завод по промышленному производству плутония. Расположен в штате Вашингтон (не путать с городом), на берегу реки Колумбия. Именно здесь создавали плутоний для первых ядерных бомб. За время существования комплекса на его территории было произведено 57 тонн плутония, это более 2/3 всего плутония, произведенного в США. Сегодня на его территории хранится около 204 тысяч кубических метров высокоактивных отходов и, вероятно, не надо говорить, что с экологией вокруг комплекса все не очень хорошо.
- 1. 9. Средиземное море
- 2. 8. Побережье Сомали
- 3. 7. Химкобинат Маяк
- 4. 6. Селлафилд
- 5. 5. Сибирский химический комбинат
- 6. 4. Семипалатинский ядерный полигон
- 7. 3. Майлуу-Суу
- 8. 2. Чернобыльская АЭС
- 9. 1. АЭС Фукусима-1
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.