10 самых страшных природных катастроф XXI века

Природные катаклизмы происходят испокон веков. Они страшны не только тем, что уносят с собой множество человеческих жизней, но также они разрушают инфраструктуру, наносят огромный экономический ущерб странам и целым регионам.
Экологи полагают, что в последнее время частота природных катастроф выросла, что связано с глобальным изменением климата. Ниже мы расскажем о 10 крупнейших природных катастрофах в XXI веке.
2010 год: землетрясения на Гаити
Землетрясение на Гаити 2010 г. — крупное землетрясение на острове Гаити, произошедшее 12 января в 16 часов 53 минуты по местному времени.
Эпицентр находился в 22 км к юго-западу от столицы Республики Гаити Порт-о-Пренс, гипоцентр на глубине 13 км. После основного толчка магнитудой 7 было зарегистрировано множество повторных толчков, из них 15 с магнитудой более 5.
По официальным данным, число погибших составило 222 570 человек, получивших ранения — 311 тыс. человек, пропавших без вести - 869 человек. Материальный ущерб оценивается в 5,6 млрд евро.
- 1. 2004 год: цунами в Индийском океане
- 2. 2005 год: землетрясение в Кашмире
- 3. 2003 год: аномальная жара в Европе
- 4. 2001 год: землетрясение в штате Гуджарат
- 5. 2011 год: землетрясение и цунами в Японии
- 6. 2005 год: ураган "Катрина"
- 7. 2008 год: снежная буря в Афганистане
- 8. 2011 год: засуха и голод в Восточной Африке
- 9. 2000 год: наводнение в Мозамбике
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