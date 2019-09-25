10 самых страшных природных катастроф XXI века

Природные катаклизмы происходят испокон веков. Они страшны не только тем, что уносят с собой множество человеческих жизней, но также они разрушают инфраструктуру, наносят огромный экономический ущерб странам и целым регионам.

Экологи полагают, что в последнее время частота природных катастроф выросла, что связано с глобальным изменением климата. Ниже мы расскажем о 10 крупнейших природных катастрофах в XXI веке.

2010 год: землетрясения на Гаити





Foto: AFP/Scanpix

Землетрясение на Гаити 2010 г. — крупное землетрясение на острове Гаити, произошедшее 12 января в 16 часов 53 минуты по местному времени.

Эпицентр находился в 22 км к юго-западу от столицы Республики Гаити Порт-о-Пренс, гипоцентр на глубине 13 км. После основного толчка магнитудой 7 было зарегистрировано множество повторных толчков, из них 15 с магнитудой более 5.

По официальным данным, число погибших составило 222 570 человек, получивших ранения — 311 тыс. человек, пропавших без вести - 869 человек. Материальный ущерб оценивается в 5,6 млрд евро.