10 сказочных городов Германии, которые стоит посетить



Зачем туда ехать? Из Ротенбурга можно быстро попасть в другие города Германии, однако сюда едут и для того, чтобы посмотреть на прекрасно сохранившуюся старинную архитектуру. Стены XIV века до сих пор целы, хоть и пострадали во время Второй мировой войны.

Здесь есть историческая торговая площадь, Музей средневековых преступлений и наказаний и другие достопримечательности. Обязательно посетите Церковь Св. Якоба, в которой находится 500-летний резной деревянный алтарь — прекрасный образец немецкого ремесленничества.

