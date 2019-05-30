10 сказочных городов Германии, которые стоит посетить

Германия манит туристов фахверковыми домами, средневековыми замками, потрясающими горными долинами и другими волшебными пейзажами. Путеводитель Pandotrip рассказывает о десяти сказочно красивых городах Германии, которые непременно стоит посетить.
Ротенбург
Ротенбург — это, бесспорно, один из самых очаровательных немецких городов. Он находится недалеко от Мюнхена, Нюрнберга и Штутгарта, и здесь хочется задержаться подольше — побродить по его мощеным улочкам. С башни Ратуши можно увидеть весь Старый город, и лучше это делать рано утром, пока не появятся толпы туристов.
Зачем туда ехать? Из Ротенбурга можно быстро попасть в другие города Германии, однако сюда едут и для того, чтобы посмотреть на прекрасно сохранившуюся старинную архитектуру. Стены XIV века до сих пор целы, хоть и пострадали во время Второй мировой войны.
Здесь есть историческая торговая площадь, Музей средневековых преступлений и наказаний и другие достопримечательности. Обязательно посетите Церковь Св. Якоба, в которой находится 500-летний резной деревянный алтарь — прекрасный образец немецкого ремесленничества.
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