10 солнечных мест, где можно перезимовать и о которых вы не знали

От зимней хандры легко сбежать в теплые страны, но любой отпуск могут испортить толпы туристов. Как быть? The Guardian рассказывает о нескольких секретных местах, которые неизвестны массовому потоку туристов, и где можно насладиться солнцем и морем без лишнего шума.

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Ринкон-де-Гуайабитос, Мексика

Foto: Shutterstock

Здесь можно увидеть горбатых китов, выстреливающих фонтанчики воды, насладиться великолепной местной едой и понежиться в теплой воде.

Гуайябитос, небольшой городок посреди Тихоокеанского побережья Мексики, — недорогое, оригинальное и живое место, которое привлекает местных туристов, но очень мало иностранцев знают об этом пункте назначения. Мариачи и коренные музыканты уичоли бродят по песчаным пляжам, предлагая загорающим за скромное вознаграждение спеть серенаду, а снующие торговцы продают севиче, кокосы и тропические фрукты. Не вставая с лежака, можно купить свежего тунца на шпажке или креветок на гриле в копченом маринаде и сбрызнутых острым соусом или соком лайма. Уехать и не попробовать эту закуску просто неприлично.

Лучшее место, где можно остановиться — Cabañas del Capitán. Это пляжный отель с двумя бассейнами, джакузи и пальмовыми садами. Вы можете отправиться на прогулку на соседние острова и посмотреть на китов (что возможно только в зимние месяцы), а можно и расслабиться с тропическим напитком и лениво наблюдать за ныряющими пеликанами.