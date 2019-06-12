10 стран за 90 дней на роликах: в Ригу приехал RollerMan — Роберт Мартиросян

Встреча на въезде в Ригу





Встречали Роберта на границе Риги делегация на роликах, в том числе основатель латвийской роликовой школы Rolleg School Олег Самусенко. Сам он узнал о RollerMan из соцсетей, когда тот уже добрался до Эстонии: "Ребята из роликового коммьюнити из Риги и Вильнюса тут же подключились, так что мы обеспечим для него ночлег и культурную программу".



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Публикация от Rolleg School (@rollegschool) 28 Май 2018 в 8:04 PDT





Рассказывать о своем путешествии Роберт обещает, как говорится, без фильтров: "В интернете я наткнулся на множество статей, критикующих трэвел-блогеров за их перефильтрованные, отфотошопленные и постановочные фотографии, вводящие бедных туристов в заблуждение и соответственно в последующее разочарование от реальной картинки. Так что я решил, что не буду ничего фотошопить и приукрашивать. Буду как самый настоящий журналист передавать все беспристрастно и честно. Ну разве что немножечко фильтров, чтобы мой Инстаграм не выглядел как дедушкин".





После того, как молодой человек решил совершить RollerTrip из Петербурга в Лиссабон, его нередко спрашивали "Зачем?". И он отвечал: "Захотел! Давно мечтал о фотке в роликах из Барсы, а затем мой хронический юношеский максимализм сделал свое дело, и я решил добраться на роликах до конца континента".



Подготовка



Безусловно, в такой путь нельзя было отправляться неподготовленным.

"В Новый год я поставил себе цель: если я планирую проезжать по 70 км в день, то я должен преодолеть полумарафонскую дистанцию в беге. Я не самый активный человек на Земле. Если для большинства "движение — жизнь", то для меня — это смерть. Друзья не дадут соврать, я всегда бегал хуже всех. На физкультуре все дистанции я сдавал проходя пешком. Я даже бегаю смешно. Но есть слово "надо" и понимание того, что с такой дыхалкой и выносливостью я далеко не уеду…

Когда я начал готовиться к своей поездке — мне и 1 км давался с трудом. Тогда я поставил перед собой задачу, что к маю я должен уверенно преодолевать полумарафонскую дистанцию (21 км 97,5 м). Каждый тренировочный день был посвящен отдельной группе мышц, но я всегда начинал с беговой дорожки. Пробежав 1 км, я добавлял 100-200 метров каждый день, придерживаясь планируемой в поездке скорости — в 10 км/ч.

В феврале я выложил пост, ликуя, что пробежал 3 километра, поскольку это был мой рекорд. Постепенно я стал прибавлять, дойдя до 15 км, которые дались мне с несколькими передышками, но к этому времени я уже не так часто тренировался".

Тем не менее 21 мая Роберт принял участие в полумарафоне в Санкт-Петербурге и, преодолев дистанцию в 21 км, дошел до финала. "Стоит поставить себе цель, для достижения которой нужно прыгнуть выше головы — как начинаешь развиваться семимильными шагами, делая себя лучше изо дня в день".

Багаж



Еще один важный пункт — решить, что брать с собой. Вот список вещей, которые Роберт везет "на себе" в буквальном слове (в беседе с DELFI он оценил вес своего рюкзака в 21 кг):

"Экшн-камера, чтобы снимать бешеные видео.

3х-осевой стабилизатор: для плавного изображения. На роликовых коньках вообще кинематографичная картинка выйдет, притом в него можно впихнуть как экшн-камеру, так и телефон. ⠀

Фитнес-браслет: считает шаги, показывает время, пульс, погоду. В общем, абсолютно бесполезная вещь. Но смотрится стильно, модно, молодежно! И заставляет убеждать себя, что шагомер — очень важная функция. Особенно, когда ездишь на роликах.

Беспроводные наушники: провода реально достали больше, чем достало заряжать всю технику. Но тут самое главное, что не вакуумные, т.к. в такой опасной дороге заткнуть уши и мысленно перенестись на концерт Валерия Меладзе — мягко говоря, неразумно.

Портативная зарядка: пять штук. Надо же в дороге заряжать все это.

Лыжные палки: для равномерного распределения нагрузки, чтобы не приехать в Порту с перекачаными ногами и атрофироваными руками.

Кроссовки: удобная обувь будет моей отдушиной каждый день после езды.

Маска для бега: говорят, она помогает организму быть выносливее на длинных дистанциях. Но это не точно.

Светоотражатели: чтобы во тьме быть как ночная бабочка.

Запаска: много подшипников и колес, которые, конечно же, тоже должны быть светящимися.

Шлем и защита: куда же без них, ведь наколенники уже успели зарекомендовать себя как безжалостные потрошители внедорожников и камазов, а шлем с давних времен спасал светлые головы от ударов меча и стрел.

Спальный мешок.

Аптечка:

Ибупрофен — обезболивающее, жаропонижающее

Полисорб, активированный уголь — абсорбенты, при отравлении

Панкреатин — пищеварительное ферментное средство

Псилобальзам — от укусов насекомых

Дротаверин — при мышечных спазмах

Хлоргексидин, перекись водорода, йод — обеззараживающие

Прочее: вата, пластырь, эластичный бинт



Далее — в чем ехать. Ролики FR1 325. "Я опробовал более десяток пар в разных магазинах. Но все мне в чем-то не подходили. Доставая эту пару, меня спросили "Цвет вас не смутит?". Первую секунду я поддался его сомнению: "Красные… Да, красные!". И я понял, что это должны быть они".



Назад дороги нет





Час X настал 1 июня — RollerMan отправился открывать окно в Европу. "Всю ночь собирал вещи. Проснулся в 6 утра после пятичасового сна. В 7 за нами заехал мой друг после ночной смены, иначе на автобусе было бы совсем тяжко. Поехали к моим родителям, которые тоже не спали всю ночь, раскладывая вещи после переезда. Немного посидели, попрощались и отправились в путь".

Официальный старт был запланирован в сердце Питера — на Дворцовой площади.



"Осознание того, что меня ожидает, уже начало подбираться короткими импульсами, но полностью охватило лишь когда мы доехали до места и я начал одеваться. Ощущения один в один напомнили мне те, что накрывают, когда садишься на очень страшный аттракцион. Или еще точнее, когда на тебя уже надевают обмундирование перед прыжком с 207 метровой банджи, и ты понимаешь, что ты бы и рад отступить, но назад дороги уже нет. Тогда ты расслабляешь свое тело, душу, разум и просто отдаешься нахлынувшему течению".

Первые 100 километров позади. "Дались мне они с очень большим трудом", — признается Роберт. — "В первый день я хотел проехать насколько можно больше, осознавая, что так или иначе к утру у меня будут очень сильно болеть ноги, так и накрутил 70 км. Ноги окаменели уже вечером. Разминка, ужин, ласты к верху и спать. Утром я проснулся от шума дождя. И как в школе спросонья прикидываешь, какую бы назвать отмазку, чтобы не идти на уроки, так и тут я придумывал, как бы в этот день откосить от езды. Ноги ломило так, что я даже не мог толком ходить. Но ездить, как оказалось, все еще мог, да еще и целых 60 км в дождливую погоду. Дальше к боли я начал просто привыкать…".

Реакция родителей



Роберта каждый раз спрашивают, как отреагировали его родители, когда узнали о таком путешествии. "Мне кажется, лучше всех на этот вопрос ответили сами родители. Не словом, а делом. Отец оставил все свои заботы и поехал сопровождать меня на машине до границы. Трехчасовую дорогу он шаг за шагом преодолевал вместе со мной целых три дня. Проводил со мной зарядку утром и вечером, оказывал первую помощь, делал массаж ног и суставов. Мне не приходилось тащить на себе рюкзак и думать о том, как утолить голод и где скоротать ночь. В самое сложное время — первые дни, у меня была поддержка, которую не описать словами.

Если честно, в первый вечер у меня были очень смешанные чувства. С одной стороны, мне удалось выполнить план, с другой — меня накрыла апатия. Мне просто хотелось сказать "Извините все, я не готов идти дальше — это не мое. Я хочу к маме". И как же хорошо, что в этот вечер я был не один. Пока мы ехали, отец будто учил меня летать. А когда добрались до границы, я должен был наконец самостоятельно взлететь из гнезда. В конце отец собрал мне рюкзак, проверил ролики и отпустил меня в открытое плавание.



Мать ни разу не унывает, хоть и переживает очень сильно. Каждые полчаса отправляет сердечки и смайлики, которые умиляют до глубины души, и голосовые сообщения, после которых еще долго не сползает дурацкая улыбка на лице. У меня самые лучшие родители на свете".

Следить за передвижениями RollerMan в режиме реального времени можно в его профиле в Stories — по мере того, как есть интернет, он рассказывает о свежих впечатлениях.

Классная идея — сложное испытание



Олег Самусенко считает, что идея совершить тур на роликах по Европе классная и важная с точки зрения популяризации роликового движения. Стоит также отметить, что единичные подобные попытки уже предпринимались. "На данный момент инфраструктура только появляется и пока только для велосипедов (сеть европейских велодорожек), которые не везде подходят для роликов — они более требовательны к покрытию. Но это несомненно очень важный знак для людей, чтобы оглянуться и заметить, например, что покрытие междугородних шоссе в Балтии уже много где комфортно даже для роликовых коньков".





На вопрос, не хотелось бы и самому совершить такой тур, Олег признается: "Конечно, идея очень захватывающая и, наверное, каждый увлеченный бегом/велосипедом/роликами о чем-то подобном думал. Лично мне просто по характеру, кажется, такое не подошло бы — в этом чересчур много медитативного однообразия — состояния за которое, в том числе, я роликовые коньки и люблю, но несколько месяцев — это чрезмерно для меня".

Руководитель Rolleg School уверен, что это очень сложное испытание. Чтобы пройти его, важны три основных компонента.



1. Техническая часть — надежные, удобные роликовые коньки, их готовность к дождю, мокрому покрытию и т.п.

2. Здоровье — это очень серьезная нагрузка, которая для достаточно молодого организма может пройти легче, но тем не менее это не просто, хотя и кажется, что Роберт в режиме "пешком" "проходит" в среднем по 7 часов в день.

3. Психология — готовность выдержать испытание в течение длительного срока, которое проходишь в одиночестве, не считая поддержки через социальные сети. И неизвестность, которая ждет на пути: кончилась обочина/асфальт, дует ветер, льет дождь — когда это закончится, никто не знает, и Роберт остается с этим один на один на пустынном шоссе.

В своем блоге Роберт признался, что в первые дни было очень сложно. В какой-то момент даже хотелось сказать "Извините все, я не готов идти дальше — это не мое". А как сейчас, когда позади уже 11 дней? "Безусловно, я скучаю по дому, но в целом настроение отличное. Чем дальше — тем проще: привыкаю к боли, к трассе, к опасности, вижу больше положительного. Жалею ли я, что все это затеял? Нет, конечно! Я готов идти до конца", — заверил он DELFI.