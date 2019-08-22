10 удивительных вещей об Амстердаме, о которых вы не знали

Все знают, что в столице Нидерландов каналов больше, чем в Венеции, здесь спокойно относятся к сексу и наркотикам, часто идет дождь, все ездят на велосипедах, а многие живут на лодках. Telegraph Travel рассказывает о менее известных фактах про Амстердам.
В Амстердаме больше культуры на душу населения, чем где-либо еще
В этом сравнительно небольшом городе мириады музеев, и поэтому считается, что в Амстердаме больше культуры, чем в любом другом городе на Земле. Даже Лондон не выдерживает такой конкуренции. Но дело даже не в количестве музеев, а в их качестве: здесь расположились музеи Ван Гога, Рейксмюсеум, Стеделейкмюсеум, полные художественных работ мирового значения, а в доме Анны Франк, где жила печально известная девочка, писавшая дневник, и ее семья, обнажается мучительная правда об участи евреев во время Второй мировой войны.
Помимо больших и важных музеев в Амстердаме есть россыпь маленьких эксцентричных музеев на самые разные темы — от наркотиков до уродств (да-да, есть и такой). Самые известные — музей пыток, музей секса, музей конопли, музей похорон и музей Вролика, где представлена впечатляющая коллекция человеческих уродств (многие из них в стеклянных банках), собранная ученым Герардусом Вроликом в XVIII веке.
- 1. Экскурсию по городу могут провести бывшие секс-работницы
- 2. Кофешопы не совсем законны
- 3. Местные катают туристов на багажнике
- 4. Можно остановиться в напечатанном доме
- 5. Здесь есть район-«утопия»
- 6. Дома узкие не просто так
- 7. Одинокие умершие получают достойные похороны
- 8. Здесь есть лодка с котами
- 9. Здесь находится первая в мире фондовая биржа
TagsАмстердам
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.