10 удивительных вещей об Амстердаме, о которых вы не знали

Все знают, что в столице Нидерландов каналов больше, чем в Венеции, здесь спокойно относятся к сексу и наркотикам, часто идет дождь, все ездят на велосипедах, а многие живут на лодках. Telegraph Travel рассказывает о менее известных фактах про Амстердам.

В Амстердаме больше культуры на душу населения, чем где-либо еще

В этом сравнительно небольшом городе мириады музеев, и поэтому считается, что в Амстердаме больше культуры, чем в любом другом городе на Земле. Даже Лондон не выдерживает такой конкуренции. Но дело даже не в количестве музеев, а в их качестве: здесь расположились музеи Ван Гога, Рейксмюсеум, Стеделейкмюсеум, полные художественных работ мирового значения, а в доме Анны Франк, где жила печально известная девочка, писавшая дневник, и ее семья, обнажается мучительная правда об участи евреев во время Второй мировой войны.

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Помимо больших и важных музеев в Амстердаме есть россыпь маленьких эксцентричных музеев на самые разные темы — от наркотиков до уродств (да-да, есть и такой). Самые известные — музей пыток, музей секса, музей конопли, музей похорон и музей Вролика, где представлена впечатляющая коллекция человеческих уродств (многие из них в стеклянных банках), собранная ученым Герардусом Вроликом в XVIII веке.