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9. Извержение вулкана (-ов)
10 вещей, которые могут привести к уничтожению жизни на Земле
Foto: Shutterstock

Условия, которые сложились на Земле и привели к возникновению и существованию жизни — уникальны. И эта уникальность очень хрупка. Истина в том, что человечество, а также большая часть иных земных форм, может исчезнуть навсегда в мгновение ока и в любой момент. Вот 10 наиболее вероятных — и хорошо известных самому человечеству — причин нашего возможного тотального уничтожения.

10. Жизнь "не по средствам"


Человечество тратит колоссальное количество природных ресурсов, многие из которых невосполнимы. Коптит небо (в прямом смысле), убивает животных и растения (ежегодно исчезает около 100 тыс. видов). Все это может привести к необратимым последствиям и, в конечном итоге, исчезновению и людей, и жизни на Земле, как таковой.


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9. Извержение вулкана (-ов)

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