100 туристических достопримечательностей Ирландии станут бесплатными. Но только на один день

В национальный день туризма 100 достопримечательностей Ирландии станут бесплатными для посетителей, пишет портал 34travel.me. Акция действует только один день – 17 апреля.

Чтобы попасть куда-то бесплатно, нужно забронировать билет на сайте инициативы. Количество мест ограничено. Часть достопримечательностей уже пометили ярлыком "sold out".

В акции участвуют музеи, замки, галереи, храмы и другие туристические места Ирландии. Идея дня туризма, который организует Ирландская конфедерация индустрии туризма и Fáilte Ireland, заключается в том, чтобы показать потенциал страны для местных и иностранцев.

Сейчас в туристическом секторе Ирландии заняты 260 тысяч человек (10 % работающих людей). Каждый год сюда приезжает почти 10 миллионов путешественников. Туризм приносит в экономику страны около € 7,5 миллиардов евро.