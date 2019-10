100 тысяч долларов может не хватить: лучшие кругосветные круизы 2020 года

Эксперты назвали лучшие круизы для тех, кто готов провести в море больше 3 месяцев и обогнуть земной шар. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на CNN Travel.

В последние годы наблюдается стремительный рост популярности длительных морских путешествий, поскольку с развитием технологий они становятся проще, безопаснее и позволяют оставаться на связи с семьей и работой. Специалисты CNN назвали лучшие кругосветные круизы, в которые любители приключений могут отправиться в течение следующих двух лет.

С 6 января по 21 апреля 2020 года пройдет грандиозное плавание Crystal Cruises. Круизный лайнер совершит 105-дневное путешествие из Майами в Рим. Чисто технически это не полная кругосветка, так как судно преодолеет лишь три четверти земного шара. Так что тем, кто готов на большее, предлагают дождаться 2021 и 2022 годов, когда лайнер стартует и финиширует в Майами. Пассажиры могут также забронировать не весь маршрут, а только его часть, и завершить путешествие по воздуху. Стоимость приключения начинается от 194 тысяч долларов.

Больше года остается до плавания на борту Silver Cloud. Лайнер c 250 пассажирами совершит путешествие от Антарктиды до Северного полярного круга через Тихий и Индийский океаны. Круиз продлится с 30 января по 16 июля 2021 года. Он отправляется из самого южного аргентинского города Ушуайя и финиширует спустя 167 дней в норвежском Тромсё. Удовольствие обойдется "всего" в 93 тысячи долларов.

В конце августа из Лондона стартовал 245-дневный кругосветный круиз Viking Ultimate World. Это самый продолжительный в мире круиз, предлагаемый в настоящее время. Несмотря на то, что плавание уже началось, путешественникам доступны некоторые сегменты его маршрута. В их числе участок из Майами в Лондон продолжительностью 161 ночь (начало 14 декабря) и из Лос-Анджелеса в Лондон продолжительностью 119 дней (отправление 4 января). Цены стартуют от 99 350 долларов.

С 5 января по 30 апреля 2020 года в пути будет круизный лайнер MSC Magnifica. Судно стартует в западном направлении из итальянской Генуи и проведет в море 117 дней, совершив более 40 остановок. Цены начинаются от 15 тысяч долларов. Для тех, кто не успеет забронировать место, доступен круиз с 5 января по 3 мая 2021 года.

Среди других кругосветок эксперты также назвали круизы 111-Day World Cruise из Форт Лодердейла в 2021 году, Around the World 2020 из Майами в Нью-Йорк в будущем году, A World of Luxury, стартующий 6 января 2020 года из Майами и World Tour 2020 из Венеции. Билеты на последний уже распроданы, но оператор Costa Cruises анонсировал плавание в 2021 году из итальянской Савоны, которое предложит пассажирам вместо кругосветки берега Африки и Америки.