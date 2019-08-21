11 причин отправиться в волшебное путешествие по Словакии

Магические города, величественные замки и прекрасная природа – так можно описать Словакию, которая является одной из самых захватывающих европейских стран. Однако туристы ее недооценивают. DELFI Tūrismagids перечисляет 11 причин, по которым вам стоит побывать в Словакии.

Братислава



Младшая сестра Вены и Праги Братислава исторически связана с Будапештом, потому что долгое время была в составе Венгрии. Но с тех пор город вырос. Ведь не напрасно 26 лет назад он стал столицей Словакии.

Прогуляйтесь по узким улочкам Старого города, разглядывая фасады исторических зданий и архитектурные жемчужины. Посетите Братиславский замок — один из символов города. Братислава вас не подведет!

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Здесь можно осмотреть много интересных музеев, красивых замков и церквей, а также хорошо сохранившиеся Михайловские ворота (Michalská brána). В получасе езды от центра города находятся руины Девинского замка (Hrad Devgn).

Один из лучших видов на Братиславу открывается с моста НЛО, как называют в народе Most SNP.