11 стран Европы, жители которых довольны жизнью

Евростат опубликовал результаты опроса, в рамках которого эксперты выяснили, в каких европейских странах Европы люди больше всего довольны жизнью.

В ходе исследования социологи задавали респондентам следующий вопрос: "Чувствовали ли вы себя удовлетворенными в течение последних четырех недель?". Респондентам предлагалось оценить уровень удовлетворенности по шкале от 0 до 10. Ниже мы расскажем о странах Европы, жители которых более всего удовлетворены своей жизнью.

Финляндия – 8,1

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Как показал опрос, наиболее удовлетворены своей жизнью жители Финляндии.

Финляндия вошла также в число лидеров по уровню удовлетворенности населения финансовым положением. Так, население заявило о том, что довольны своим финансовым положением, – индекс 7,6. По сравнению с 2013 г. этот показатель вырос с 7,5 до 7,6.

Кроме того, Финляндия показала высокий уровень удовлетворенности населения личными отношениями: респонденты заявили о том, что вполне удовлетворены личными отношениями, оценив их на 8,4. Для сравнения, в 2013 г. этот показатель составлял 8,3.