12 скрытых самолетных "фишек", которые удивят даже бывалых путешественников

Большинство из нас считают себя экспертами в области авиаперевозок. Мы знаем назубок предполетный инструктаж, понимаем все о турбулентности и в уме считаем все расходы, которые несет использование лоукостеров. Но в самолетах есть вещи, о которых не знают многие даже очень опытные путешественники.

Британский The Telegraph собрал их воедино, чтобы удивить нас и вас.

1. Черный треугольник





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Окна в самолете не только для того, чтобы пассажиры могли любоваться видами, но и для безопасности. Например, пилотам или стюардам очень даже может понадобиться взглянуть на крыло. Или чтобы убедиться в том, что его механизация работает, или чтобы проверить, не держится ли кто-то за него, например, гремлин… ой, это только в кино, да? Ну, все равно — мало ли причин визуально оценить его состояние?

Лучший вид на крыло в каждом самолете открывается из определенного окна. Чтобы пилотам не пришлось запоминать — из какого, производители предусмотрительно пометили его специальным черным треугольником.

Место, с которого открывается лучший вид на крыло, неофициально называется "Кресло Уильяма Шетнера" — по имени актера, который сыграл в сериале "Сумеречная зона" персонажа, летевшего в самолете и наблюдавшего на крыле как раз гремлина (серия "Nightmare at 20,000 Feet", если кому-то интересно).