13 страшных вещей, которые случались в пятницу 13-го

Сегодня вторая в этом году пятница 13-е (первая была в сентябре) и хотя статистически этот день ничуть не опаснее, чем любой другой, суеверные и впечатлительные люди все равно опасаются начинать в него новые дела, принимать важные решения и просто выходить на улицу. Чтобы напугать их посильнее и развлечь всех остальных, мы решили вспомнить о 13 роковых событиях, которые случились как раз по пятницам и как раз 13-го числа.

Прыжок смерти каскадера

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Сегодня многие люди, ходящие по острию бритвы и играющие со смертью, избегают пятниц, которые выпадают на 13-е число, однако в 1829 году суеверие о том, что этот день какой-то особенный, еще не было распространено (культовый статус "черная пятница" получила только в конце XIX века). Поэтому неудивительно, что Сэм Пэтч, каскадер, сделавший себе имя на прыжке с вышки в реку Ниагару у подножия Ниагарского водопада, именно в ту роковую пятницу, 13 ноября 1929 года, решил прыгнуть в реку Дженеси в Нью-Йорке с вышки высотой 38 метров (с благотворительными целями). Этот день для него просто был ничуть не хуже других.

Однако прыжок, который, по словам очевидцев, был больше похож на падение, закончился сильным ударом о воду и исчезновением Пэтча. Тело его нашли только по весне.