1300 километров побережья, пустыня и горы: Страна в Африке, которая никого не оставит равнодушным

Тунис — это поистине уникальное и неизведанное направление для латвийских путешественников. Одни туристы наслаждаются просторами пустыни, другие — пешими маршрутами в горах, третьи — водами Средиземного моря, а четвертые — курортами, древней историей, ароматной кухней, рынками или любыми другими вещами из бесконечного списка развлечений. Туроператор Novatours рассказал о том, чем можно заняться в Тунисе.

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Средиземное море



Одними из главных сокровищ Туниса являются его прозрачная и чистая вода, а также великолепные пляжи, притягивающие туристов со всего мира. Средиземноморское побережье, протяженностью около 1300 километров, предлагает своим гостям богатый выбор развлечений.

Пляжный отдых: Тунис известен своими прекрасными песчаными пляжами. Туристы могут расслабиться, позагорать и искупаться в теплых водах таких популярных мест, как Хаммамет, Суса, Сканес и Махдия.

Плавание и дайвинг: Подводный мир Туниса является настоящей кладезью для любителей плавания и дайвинга. В прибрежных городах есть дайвинг-центры и клубы, которые предлагают погружения как для новичков, так и для опытных дайверов. И если вам этого очень захочется, то вы сможете исследовать подводные пещеры, рифы и даже затонувшие корабли, а также повстречаете разноцветных рыб и коралловые рифы.

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Водные лыжи: Многие пляжные курорты и прибрежные города Туниса предлагают различные виды активного отдыха на воде, включая водные лыжи и гидроциклы. Посетители могут взять гидроциклы напрокат или присоединиться к организованным экскурсиям для захватывающих поездок по волнам.

Кайтсерфинг: Многие рассматривают Тунис как рай для любителей кайтсерфинга. Особенно известен остров Джерба, считающийся столицей этого захватывающего вида спорта, куда съезжаются как закоренелые покорители волн, так и те, кто только хочет попробовать водные развлечения.

Парусный спорт: Тунисские гавани, включая престижный Порт Ясмин в Хаммамете, приветствуют любителей парусного спорта. Прогулка на парусной лодке или яхте позволит исследовать потрясающее побережье и близлежащие острова в своем собственном темпе.

Прогулки на лодке: Прогулки на лодке доступны по всему побережью начиная от коротких поездок и заканчивая экскурсиями на целый день. Эти поездки часто включают в себя плавание, сноркелинг и осмотр достопримечательностей, в время которого вы увидите скрытые ото всех бухты, морские пещеры и живописную береговую линию.

Пустыня Сахара



Пустыня Сахара в Тунисе занимает почти четвертую часть территории страны — разумеется, южную. В этом уникальном и завораживающем месте можно выбрать развлечение на любой вкус.

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Экскурсии: Один из самых безопасных способов исследовать просторы пустыни — это экскурсия с гидом. Предлагаются многодневные туры, включающие походы на верблюдах, посещение городов-оазисов, таких как Дуз и Тозер, и ночевки в традиционных бедуинских лагерях.

Поход на верблюдах: Испытать величие пустыни Сахара и спокойно пересечь песчаные дюны можно сидя на верблюде.

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Сафари по пустыне 4x4: Для любителей адреналина хорошим вариантом приключения станет сафари на 4x4 джипе. Опытные водители прокатят по песчаным дюнам и покажут красоту окружающего пейзажа, меняющегося с каждым километром пути.

Сэндбординг: Подобно сноубордингу катание по песчаным дюнам на специально разработанной доске будет не только веселым времяпровождением, но и необычным способом познакомиться с пустынной местностью.

Наблюдение за звездами: Одним из лучших направлений для любителей звездного неба является пустыня Сахара. На темном небе можно увидеть огромное количество звезд и созвездий, которые не так легко разглядеть в городах.

Кемпинг в пустыне: Провести ночь под звездным небом пустыни — незабываемый опыт, позволяющий насладиться покоем и красотой окружающей природы. Это удовольствие можно разделить, оставшись на ночь в палатке в бедуинском стиле или под открытым небом.

Горы



Северо-запад Туниса — это горный регион, часть могучих Атласских гор, где есть не только захватывающие дух пейзажи, но и множество развлечений.

Пеший туризм: Горные районы Туниса перемежаются пешеходными тропами различной сложности, проходящими через живописные ландшафты, леса и долины. Здесь найдется маршрут как для опытных туристов, так и для тех, кто просто хочет насладиться горами в пешей прогулке.

Горный велосипед: Горный рельеф Туниса создает идеальные условия для езды на горном велосипеде. Туристы могут арендовать горный велосипед и ехать в своем собственном темпе или присоединиться к экскурсиям.

Скалолазание: На горных массивах можно испытать свою выносливость и ловкость в скалолазании. Важно иметь правильное снаряжение и быть уверенным в себе или договориться со знающим проводником, который где надо поможет и подскажет.

Прыжок с высоты: Любителям экстремальных ощущений можно испытать себя и запланировать прыжок с веревкой. Это станет самым незабываемым моментом отпуска.

Средиземное море, пустыня Сахара и Атласские горы — это удивительный перекресток арабской и французской культур, где природа, люди и ритм жизни соединяются воедино, создавая особую магию, неотразимую для всех туристов.

Отдых в Тунисе — это отличная погода, комфортабельные отели, разнообразные развлечения, культурные традиции, насчитывающие тысячи лет, и незабываемые, превосходные воспоминания.