15 вещей, которые не надо делать в Нью-Йорке (по мнению жителей Нью-Йорка)
Foto: Shutterstock

Не важно, как часто вы бываете в Нью-Йорке — в этом городе всегда есть, что делать и, вместе с тем, там всегда есть, чего НЕ делать. Например, не тратить время на определенные достопримечательности, деньги на определенные услуги и аттракционы. Не ходить туда и не есть это… Вот, например, список, составленный Huffington Post.

Не берите такси

Неписаное правило Нью-Йорка: если вы опаздываете и берете такси, то вы непременно попадете в пробку. А если не опаздываете, то такси в Нью-Йорке не нужно. В любом случае, подземка — это гораздо более быстрый вид транспорта и ориентироваться в ней не так уж и сложно, если озаботиться знакомством заранее. А если дело происходит ночью и такси кажется неизбежным, лучше воспользуйтесь сервисом Uber.

Не ходите на Таймс-сквер

15 вещей, которые не надо делать в Нью-Йорке (по мнению жителей Нью-Йорка)
Foto: Shutterstock

Не то, чтобы мы вообще не рекомендовали туда ходить, просто… сами нью-йоркцы избегают эту площадь любой ценой и идут через нее только если вынуждены. Почему? Потому, что там всегда толпы людей, куча приставучих персонажей разных шоу и мультфильмов, торговцы сувенирами и… и все. Там нечего делать более одного раза.

Не отправляйтесь в "круиз" на паромах

Круизы Circle Line Sightseeing есть во всех путеводителях и если вы непременно хотите потратить 30 долларов, то мы вам не можем запретить, но… есть идея получше. Например, подняться на борт Staten Island Ferry для бесплатного 25-минутного путешествия, во время которого вы увидите с воды Нижний Манхэттен, остров Эллис и даже статую Свободы. А дешевые паромы East River Ferry позволят увидеть Бруклинский мост и разглядеть Манхэттен с воды, а также попасть туда, куда на метро или такси попасть не так уж просто.

Не ходите на Хай-Лайн в выходные

Нью-йоркцы любят Хай-Лайн, туристы любят Хай-Лайн, все любят Хай-Лайн. Это значит, что в этом уникальном парке на месте бывшей надземной линии метро не протолкнуться. Так что если хочется им насладиться — отправляйтесь в рабочий день. И пораньше.

Не поднимайтесь на Эмпайр-стейт-билдинг

15 вещей, которые не надо делать в Нью-Йорке (по мнению жителей Нью-Йорка)
Foto: AFP/Scanpix

Очереди ужасны, а если вы захотите их избежать, придется расстаться минимум с 69 долларами. Лучше поднимитесь на Top of the Rock, виды оттуда ничуть не хуже (а может и лучше), а очереди не такие суровые. А если вы терпеть ненавидите очереди в принципе, то в Нью-Йорке хватает баров на крышах небоскребов.

Не ограничивайте себя Манхэттеном

Нью-Йорк состоит из пяти крупных районов, а вовсе не одного, так что не забывайте о существовании, помимо Манхэттена, также Бруклина, Бронкса, Куинса и Статен-Айленда. В каждом из них свои достопримечательности, парки, музеи, этнические гетто и т.д. Не стоит проходить мимо, например, Brooklyn Heights Promenade (на фото), музея Куинса или исторического Ричмонда. Как они там, в Нью-Йорке, говорят, "Кто Манхэттен не покидал, тот Нью-Йорка не видал".

Не катайтесь в карете

Во-первых, это для обиженных отсутствием средневековой истории американцев кареты — дикая экзотика, а для нас это весьма банальное развлечение. Во-вторых, в самом Нью-Йорке уже давно хотят запретить этот вид развлечений. В-третьих, есть что-то противоестественное в повозке, которая двигается по одним улицам с бибикающими машинами, рычащими мотоциклами и вечно спешащими велосипедистами, не говоря уже про нервных пешеходов. Во всяком случае, в таком городе, как Нью-Йорк.

И на экскурсионных автобусах тоже не катайтесь

В Нью-Йорке, как и в любом уважающем себя городе с туристической индустрии хватает экскурсионных автобусов, с помощью которых можно посмотреть на ключевые достопримечательности. Однако в Нью-Йорке пользоваться ими не стоит — они показывают много достопримечательностей, но на ходу, с расстояния и на очень короткий момент времени.

Не ходите на Статую Свободы

15 вещей, которые не надо делать в Нью-Йорке (по мнению жителей Нью-Йорка)
Foto: AFP/Scanpix

Нет ни одной причины, по которой вы можете захотеть посмотреть на Статую Свободы вблизи. Что? Мечтаете залезть наверх? Ежедневно это дозволено сделать менее 300 людям и билеты распроданы задолго вперед.

Не останавливайтесь на тротуарах

Тротуары в Нью-Йорке — это как автострады, движение на них плотное, быстрое и непрерывное. Никто не ожидает, что перед ним вдруг остановится человек, так что если вам захотелось "затормозить" перед каким-нибудь зданием, лучше сначала отойдите в сторону. В противном случае в вас банально врежутся и скажут в ваш адрес несколько не очень приятных слов.

Избегайте откровенно туристических ресторанов

Откройте самый дешевый путеводитель. Если там есть ресторан, в который вы хотите зайти — не заходите в него, это туристическая ловушка. В Нью-Йорке масса отличных ресторанов, кафе, бистро, баров, забегаловок, закусочных, так что от голода вы не умрете. Лучшие из них находятся в стороне от туристических маршрутов.

Не ешьте с лотков

С лотками в Нью-Йорке очень просто — покупать упакованное (воду, шоколадки) там можно, а еду в виде хотдогов или пицц лучше не надо. Не вкусно, не полезно, иногда даже опасно для здоровья кишечника (проблемы с ним — последнее, что хочет любой любопытный турист). Исключение — грузовики с "закусочными", а также лотки, рядом с которыми журчит гриль и стоит длинная очередь голодных людей. В последнем случае вы, скорее всего, на углу 53 улицы и 6-й авеню, так что смело становитесь в очередь.

Не игнорируйте маленькие музеи

15 вещей, которые не надо делать в Нью-Йорке (по мнению жителей Нью-Йорка)
Foto: AFP/Scanpix

Маленькие они только для нас и только по сравнению с Музеем современного искусства или Метрополитен-музеем (на фото). 1 млн экспонатов в Музее Бруклина — это "мало"? А в Библиотеке и музее Моргана хранятся отличные образчики средневекового искусства, а сама по себе библиотека катастрофически красива. Музей движущегося изображения поразит воображение любителей кино, а Новая галерея порадует немецким и австрийским искусством начала XX века.

Не занимайтесь шопингом в Сохо или Мидтауне

Бутики и магазины здесь такие же, как везде в США, так что если Нью-Йорк не единственный американский город в вашем путешествии — избегайте их. Лучше отправляйтесь в Вест-Виллидж, Нижний Ист-Сайд и Уильямсберг.

Не ограничивайте себя шоу на Бродвее

Конечно, если вы впервые в городе, на Бродвей идти надо (буквально — надо), но вообще в Нью-Йорке хватает ничуть не менее атмосферных и ярких шоу и театров. Запомните, а лучше запишите: Signature Theatre, Playwrights Horizons, Public Theater и New York Theatre Workshop.

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Delfi Turgid

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