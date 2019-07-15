15 вещей, которые не надо делать в Нью-Йорке (по мнению жителей Нью-Йорка)

Очереди ужасны, а если вы захотите их избежать, придется расстаться минимум с 69 долларами. Лучше поднимитесь на Top of the Rock, виды оттуда ничуть не хуже (а может и лучше), а очереди не такие суровые. А если вы терпеть ненавидите очереди в принципе, то в Нью-Йорке хватает баров на крышах небоскребов.

Не ограничивайте себя Манхэттеном

Нью-Йорк состоит из пяти крупных районов, а вовсе не одного, так что не забывайте о существовании, помимо Манхэттена, также Бруклина, Бронкса, Куинса и Статен-Айленда. В каждом из них свои достопримечательности, парки, музеи, этнические гетто и т.д. Не стоит проходить мимо, например, Brooklyn Heights Promenade (на фото), музея Куинса или исторического Ричмонда. Как они там, в Нью-Йорке, говорят, "Кто Манхэттен не покидал, тот Нью-Йорка не видал".

Не катайтесь в карете

Во-первых, это для обиженных отсутствием средневековой истории американцев кареты — дикая экзотика, а для нас это весьма банальное развлечение. Во-вторых, в самом Нью-Йорке уже давно хотят запретить этот вид развлечений. В-третьих, есть что-то противоестественное в повозке, которая двигается по одним улицам с бибикающими машинами, рычащими мотоциклами и вечно спешащими велосипедистами, не говоря уже про нервных пешеходов. Во всяком случае, в таком городе, как Нью-Йорк.

И на экскурсионных автобусах тоже не катайтесь

В Нью-Йорке, как и в любом уважающем себя городе с туристической индустрии хватает экскурсионных автобусов, с помощью которых можно посмотреть на ключевые достопримечательности. Однако в Нью-Йорке пользоваться ими не стоит — они показывают много достопримечательностей, но на ходу, с расстояния и на очень короткий момент времени.

Не ходите на Статую Свободы