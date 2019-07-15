15 вещей, которые не надо делать в Нью-Йорке (по мнению жителей Нью-Йорка)

Не важно, как часто вы бываете в Нью-Йорке — в этом городе всегда есть, что делать и, вместе с тем, там всегда есть, чего НЕ делать. Например, не тратить время на определенные достопримечательности, деньги на определенные услуги и аттракционы. Не ходить туда и не есть это… Вот, например, список, составленный Huffington Post.
Не берите такси
Неписаное правило Нью-Йорка: если вы опаздываете и берете такси, то вы непременно попадете в пробку. А если не опаздываете, то такси в Нью-Йорке не нужно. В любом случае, подземка — это гораздо более быстрый вид транспорта и ориентироваться в ней не так уж и сложно, если озаботиться знакомством заранее. А если дело происходит ночью и такси кажется неизбежным, лучше воспользуйтесь сервисом Uber.
Не ходите на Таймс-сквер
Не то, чтобы мы вообще не рекомендовали туда ходить, просто… сами нью-йоркцы избегают эту площадь любой ценой и идут через нее только если вынуждены. Почему? Потому, что там всегда толпы людей, куча приставучих персонажей разных шоу и мультфильмов, торговцы сувенирами и… и все. Там нечего делать более одного раза.
Не отправляйтесь в "круиз" на паромах
Круизы Circle Line Sightseeing есть во всех путеводителях и если вы непременно хотите потратить 30 долларов, то мы вам не можем запретить, но… есть идея получше. Например, подняться на борт Staten Island Ferry для бесплатного 25-минутного путешествия, во время которого вы увидите с воды Нижний Манхэттен, остров Эллис и даже статую Свободы. А дешевые паромы East River Ferry позволят увидеть Бруклинский мост и разглядеть Манхэттен с воды, а также попасть туда, куда на метро или такси попасть не так уж просто.
Не ходите на Хай-Лайн в выходные
Нью-йоркцы любят Хай-Лайн, туристы любят Хай-Лайн, все любят Хай-Лайн. Это значит, что в этом уникальном парке на месте бывшей надземной линии метро не протолкнуться. Так что если хочется им насладиться — отправляйтесь в рабочий день. И пораньше.
Не поднимайтесь на Эмпайр-стейт-билдинг
Очереди ужасны, а если вы захотите их избежать, придется расстаться минимум с 69 долларами. Лучше поднимитесь на Top of the Rock, виды оттуда ничуть не хуже (а может и лучше), а очереди не такие суровые. А если вы терпеть ненавидите очереди в принципе, то в Нью-Йорке хватает баров на крышах небоскребов.
Не ограничивайте себя Манхэттеном
Нью-Йорк состоит из пяти крупных районов, а вовсе не одного, так что не забывайте о существовании, помимо Манхэттена, также Бруклина, Бронкса, Куинса и Статен-Айленда. В каждом из них свои достопримечательности, парки, музеи, этнические гетто и т.д. Не стоит проходить мимо, например, Brooklyn Heights Promenade (на фото), музея Куинса или исторического Ричмонда. Как они там, в Нью-Йорке, говорят, "Кто Манхэттен не покидал, тот Нью-Йорка не видал".
Не катайтесь в карете
Во-первых, это для обиженных отсутствием средневековой истории американцев кареты — дикая экзотика, а для нас это весьма банальное развлечение. Во-вторых, в самом Нью-Йорке уже давно хотят запретить этот вид развлечений. В-третьих, есть что-то противоестественное в повозке, которая двигается по одним улицам с бибикающими машинами, рычащими мотоциклами и вечно спешащими велосипедистами, не говоря уже про нервных пешеходов. Во всяком случае, в таком городе, как Нью-Йорк.
И на экскурсионных автобусах тоже не катайтесь
В Нью-Йорке, как и в любом уважающем себя городе с туристической индустрии хватает экскурсионных автобусов, с помощью которых можно посмотреть на ключевые достопримечательности. Однако в Нью-Йорке пользоваться ими не стоит — они показывают много достопримечательностей, но на ходу, с расстояния и на очень короткий момент времени.
Не ходите на Статую Свободы
Нет ни одной причины, по которой вы можете захотеть посмотреть на Статую Свободы вблизи. Что? Мечтаете залезть наверх? Ежедневно это дозволено сделать менее 300 людям и билеты распроданы задолго вперед.
Не останавливайтесь на тротуарах
Тротуары в Нью-Йорке — это как автострады, движение на них плотное, быстрое и непрерывное. Никто не ожидает, что перед ним вдруг остановится человек, так что если вам захотелось "затормозить" перед каким-нибудь зданием, лучше сначала отойдите в сторону. В противном случае в вас банально врежутся и скажут в ваш адрес несколько не очень приятных слов.
Избегайте откровенно туристических ресторанов
Откройте самый дешевый путеводитель. Если там есть ресторан, в который вы хотите зайти — не заходите в него, это туристическая ловушка. В Нью-Йорке масса отличных ресторанов, кафе, бистро, баров, забегаловок, закусочных, так что от голода вы не умрете. Лучшие из них находятся в стороне от туристических маршрутов.
Не ешьте с лотков
С лотками в Нью-Йорке очень просто — покупать упакованное (воду, шоколадки) там можно, а еду в виде хотдогов или пицц лучше не надо. Не вкусно, не полезно, иногда даже опасно для здоровья кишечника (проблемы с ним — последнее, что хочет любой любопытный турист). Исключение — грузовики с "закусочными", а также лотки, рядом с которыми журчит гриль и стоит длинная очередь голодных людей. В последнем случае вы, скорее всего, на углу 53 улицы и 6-й авеню, так что смело становитесь в очередь.
Не игнорируйте маленькие музеи
Маленькие они только для нас и только по сравнению с Музеем современного искусства или Метрополитен-музеем (на фото). 1 млн экспонатов в Музее Бруклина — это "мало"? А в Библиотеке и музее Моргана хранятся отличные образчики средневекового искусства, а сама по себе библиотека катастрофически красива. Музей движущегося изображения поразит воображение любителей кино, а Новая галерея порадует немецким и австрийским искусством начала XX века.
Не занимайтесь шопингом в Сохо или Мидтауне
Бутики и магазины здесь такие же, как везде в США, так что если Нью-Йорк не единственный американский город в вашем путешествии — избегайте их. Лучше отправляйтесь в Вест-Виллидж, Нижний Ист-Сайд и Уильямсберг.
Не ограничивайте себя шоу на Бродвее
Конечно, если вы впервые в городе, на Бродвей идти надо (буквально — надо), но вообще в Нью-Йорке хватает ничуть не менее атмосферных и ярких шоу и театров. Запомните, а лучше запишите: Signature Theatre, Playwrights Horizons, Public Theater и New York Theatre Workshop.
TagsНью-Йорк США
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