22 лайфхака для удачного путешествия по Индии

Собираетесь рвануть в Индию? Советуем хорошо подготовиться к поездке и учесть некоторые особенности региона. Портал 34travel.me решил дать несколько дельных советов о том, как не остаться без билета на поезд, пить всегда чистую воду, пользоваться интернетом и не только.

Подготовка к путешествию

1. В Индии принято одеваться довольно консервативно. Девушкам будет комфортно в легких рубашках, которые закрывают плечи и локти (в идеале) и штанах или платьях ниже колена. Для парней ожидания по одежде менее строгие: шорты и футболка вполне приемлемы. Но для посещения индуистских храмов стоит захватить с собой длинные брюки.

2. Розетки здесь, в основном, европейского типа. Но на всякий случай загугли конкретный штат, в который едешь. В некоторых регионах страны все еще более распространен британский вариант розеток.

3. С гигиеной в Индии бывает не очень, поэтому не лишним будет взять с собой качественный антибактериальный гель для рук.

4. Наличие работающих банкоматов и возможность оплаты картой очень зависит от города. Лучше поискать информацию заранее. В целом, в Индии однозначно понадобятся наличные. Купить индийские рупии за пределами Индии достаточно сложно, поэтому лучше всего иметь с собой доллары – их проще всего обменять. Второй удобный вариант – снять наличные с карты сразу по прилету в аэропорт.

5. Если вы планируете пользоваться мобильным интернетом во время путешествия, проще всего купить местную сим-карту в аэропорту. Она обойдется приблизительно в € 8 и будет активирована на следующий день после покупки. Тарифы в Индии очень щедрые, и практически все операторы включают от 1 гб интернета в день.