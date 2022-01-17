25 января - в 699-й день рождения столицы Литвы - в Вильнюсе откроется уже ставший традиционным Фестиваль света.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В программе фестиваля - 20 проектов, созданных художниками разных стран мира: художественные инсталляции, светопроекции, решения цифрового искусства и дизайна освещения, пишет rus.delfi.lt.

Некоторые работы, которые можно будет увидеть в Вильнюсе, приедут в Литву из других стран, и после нее отправятся дальше в утешествие по миру. Экспозицию в разных местах Старого города можно будет увидеть с 17:00 до 22:00.

Инсталляцию The Great Indecision Council (TGIC) Ромейна Тарди в Лукишкской тюрьме 2.0 можно будет увидеть с 25 января по 3 февраля. Дополнительную информацию о фестивале можно найти на сайте lightfestival.lt.

Предыдущий Фестиваль света проходил в Вильнюсе в августе прошлого года и вот как это выглядело: