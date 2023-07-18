27 июля FlixBus начнет пассажирские перевозки в Финляндию

27 июля ведущий междугородный автобусный оператор Европы FlixBus начнет пассажирские перевозки в Финляндию. Этот "зеленый" маршрут станет продолжением поездки из столицы Польши Варшавы в Ваасу, Финляндия, и будет включать переезд на пароме из Таллина в Хельсинки на самых экологичных паромах в Балтийском море.

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Кроме того, в Финляндии будут предложены легко доступные пересадки на другие маршруты FlixBus, что упростит путешествие между финскими городами.

"Зеленый" маршрут в Финляндию будет обслуживать литовская транспортная компания Ollex и паромный оператор Tallink. Первый маршрут в Финляндию станет продолжением действующего маршрута Варшава — Таллин.

Сотрудничество между Tallink и FlixBus позволит пассажирам при помощи всего одной резервации приобрести единый билет на автобус и паром для поездки в Финляндию.

Билеты можно легко и просто приобрести на сайте www.flixbus.com или через приложение FlixBus. При бронировании путешествия по данному маршруту пассажиры сразу же получат билет на автобус и паром.

По пути в Финляндии автобус останавливается в Ваасе, Нерпе, Рауме, Раисио, Сало и Хельсинки. Далее маршрут проходит через Эстонию, Латвию и Литву и заканчивается в Варшаве (Польша). С помощью всего одной пересадки пассажиры из Финляндии смогут добраться до таких европейских городов, как Берлин, Вена или Братислава.