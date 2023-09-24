3000-летние тропы в Греции, раскрывающие историю и природу Средиземноморья

Греческий остров Сифнос отнюдь не входит в число самых популярных туристических направлений в Средиземноморье; он скромно уступает своим изысканным соседям — островам Санторини и Миконосу. Лишь немногие путешественники знают о древних тропах Сифноса, проложенных через рощи диких оливковых деревьев, которые уносят нас на тысячи лет назад. При этом остается возможность насладиться приятным средиземноморским климатом.

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Долгое время исторические тропы острова Сифнос были заброшены — они постепенно зарастали, разрушались и, казалось, были обречены на забвение. Однако в 2015 году местные сообщества в сотрудничестве с "Тропами Греции" (Paths of Greece) начали восстанавливать древние маршруты. Сегодня большинство троп восстановлено, и у путешественников появилась возможность отправиться по путям, по которым когда-то шли древнегреческие солдаты, философы, фермеры и шахтеры.

Вдали от толп туристов

Сифнос — один из 200 островов знаменитого архипелага Киклады. В свое время он был богатым и, следовательно, влиятельным благодаря золотым и серебряным рудникам. Было даже время, когда его считали центром региона Киклады. Сифнос и сегодня пользуется большой популярностью у туристов, хотя и сильно уступает своим знаменитым соседям — Санторини и Миконосу.

Однако для тех, кто желает одновременно наслаждаться античной атмосферой и приятным средиземноморским климатом вдали от туристических толп, Сифнос подходит идеально. Особенно после восстановления древних троп. В общей сложности на острове Сифнос насчитывается 19 маршрутов, самые старые из которых проложены еще до нашей эры.

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Сегодня эти тропы восстановлены, благоустроены и пригодны для посещения туристами. Указатели и маркеры на тропах проведут путешественников к древним серебряным рудникам, ароматным и красочным диким цветочным полям, а также к рыбацким деревням. Маршруты предлагают как умеренные прогулки среди оливковых рощ, так и крутые подъемы на скалах, с которых открывается потрясающий вид на Средиземное море. Также стоит отметить, что тропа, ведущая из портового города Камарес в Аполлонию, считается самой сложной, но в то же время живописной. Аполлония, названная в честь бога солнца, с 1836 года является столицей Сифноса.

Пейзажи прошлого

"Когда вы рассматриваете эти тропы, трудно определить их возраст, кроме случаев, когда вы знаете значение и историю окружающих объектов", — говорит археолог Тулси Парикх. Например, можжевельники острова Сифнос изображены на стенах акрополя Agios Andreas. Древний вид можжевельника и сегодня является важной частью экосистемы острова Сифнос.



Древние тропы ведут и мимо маяков, и нескольких смотровых башен, которые были построены в свое время, чтобы защищать богатства острова. В древности на башнях разжигали факелы, если приближались вражеские корабли, тем самым предупреждая местных жителей о грозящей опасности. Познакомиться с жизнью рыбаков можно, пройдя по тропе на севере острова. По каменной тропе можно дойти от Kabanario до Cheronissos, который раньше был процветающим рыбацким регионом. Рыбаки Сифноса живут и работают в этом районе поколение за поколением. И сегодня путешественники могут отведать традиционную жареную рыбу с добавлением свежего лимонного сока.

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Важны не только исторические места, через которые проходят тропы, но и сами дороги. Например, тропа длиной 6,5 километра, начинающаяся в деревне Артемона и ведущая к одним из старейших золотых и серебряных рудников в мире, является важным свидетелем истории. "Мы знаем, что люди здесь ходили на протяжении нескольких сотен лет, потому что до рудников можно было дойти только пешком. Поэтому даже сегодня, проходя по этой тропе, мы можем представить, как когда-то по ней шли шахтеры на свою тяжелую работу", — говорит Парикх.

Устойчивый туризм

Древние тропы отражают не только богатую историю острова Сифнос, но и разнообразие его флоры. На маршрутах троп растут многие редкие и охраняемые растения, поэтому эта территория была включена в сеть Natura 2000 в 1997 году.

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Идя по тропам, можно встретить более 10 охраняемых растений, к которым прикреплены специальные знаки. Эти знаки не только предупреждают, что запрещено трогать эти редкие растения, но и предоставляют подробные описания о них.

В то время как более популярные греческие острова борются с чрезмерным туризмом, на Сифносе наплыв путешественников наблюдается только летом. Осень и весна являются отличным временем для прогулок по древним тропам, которые знакомят с историей и разнообразием природы. Также это возможность насладиться всеми традиционными греческими пейзажами, но без толп и назойливых продавцов сувениров.

Информация из National Geographic.