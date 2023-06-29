3500 евро за кражу песка, минимум загорающих и платный доступ: Италия пытается защитить свои пляжи от туристов

Итальянский остров Сардиния, который часто признается одним из лучших в Италии для пляжного отдыха, принял решение защитить свои впечатляющие пляжи от избыточного туризма с помощью новых ограничений, включая штрафы до 3 500 евро.
Побережье острова славится своими чистейшими песчаными пляжами, включая знаменитый розовый пляж. Но прибрежная полоса также страдает из-за неуважительного поведения посетителей и их слишком большого количества. Чтобы защитить береговую линию, остров ограничил количество посетителей и ввел плату на некоторых из своих самых популярных пляжей.
Spiaggia Rosa: 3 500 евро за кражу песка
Пляж Spiaggia Rosa, расположенный на удаленном острове Буделли, привлекает летом тысячи туристов в день – они приезжают сюда, чтобы полюбоваться его великолепным розовым песком. Но посетители могут увидеть живописные пески только издалека на корабле.
Из-за своей известности пляж был закрыт для посетителей с середины 1990-х годов, когда его желанный песок начал исчезать. Местное правительство приняло меры после того, как было обнаружено, что туристы незаконно вывозят килограммы песка в качестве сувениров.
В этом году местные власти объявили, что за прогулку по пляжу полагается штраф в размере 500 евро, а за кражу песка придется заплатить до 3 500 евро.
Ла-Маддалена, Кала-Котиччио и Кала-Бригантина ограничивают число посетителей
На архипелаге Ла-Маддалена два пляжа теперь имеют ограниченный доступ. В прошлом году летом на Кала Котиччио и Кала Бригантина могли приходить только 60 человек в день. Чтобы попасть на пляжи в сопровождении гида, путешественникам нужно было забронировать место на сайте и заплатить 3 евро с человека.
В этом году лимит посетителей и плата за доступ еще не объявлены, но, скорее всего, как и в прошлом году, посещение придется бронировать, обращаясь непосредственно к местному гиду.
На некоторых других пляжах острова теперь разрешен доступ только ограниченному числу посетителей. На севере острова, в Кала Брандинчи и Лу Импосту, с 15 июня по 15 сентября количество отдыхающих будет ограничено до 1 447 и 3 352 человек соответственно. В Кала Мариолу разрешено 700 человек в день.
В Вилласимиусе на юго-востоке, отдыхающие, направляющиеся в Пунта Молентис, Риу Тротту и Порту Са Рукси, должны платить за въезд на парковку. Каждый автомобиль стоит 10 евро, а за каждого пассажира взимается дополнительно 1 евро. Велосипедисты и пешеходы платят 3 евро. На парковках и в местах выхода на пляж работают сотрудники, которые проверяют билеты.
Пляжные полотенца запрещены на пляже Пелоза
На западном побережье Стинтино знаменитый пляж Пелоза теперь открыт только для ограниченного числа посетителей в день. Ежедневно на пляж допускается не более 1 500 человек. В прошлом году число посетителей в некоторые дни достигало 4 000 человек.
Тем, кто хочет позагорать на пляже Пелоза, необходимо заказать билет стоимостью 3,50 евро. Правила также гласят, что посетители должны брать с собой коврики вместо пляжных полотенец, которые задерживают меньше песка.
Ольястра: Ограничения по времени для посетителей пляжа
В Ольястре на восточном побережье на пляже Кала Бирмала допускается 300 человек в день, а посетители пляжа, прибывшие по воде (на лодке, катере, корабле и т.д.), могут находиться здесь только 90 минут. Аналогичным образом, количество посетителей на Кала дей Габбиани также ограничено числом в 300 человек. В прошлом году посетителям приходилось покидать пляж через два часа.
Как Италия борется с избыточным туризмом?
Сардиния присоединяется к нескольким другим популярным туристическим направлениям, которые ввели ограничения в результате из-за слишком большого количества туристов. Венеция все еще раздумывает над системой бронирования и введения платы за посещение города. А в Портофино на итальянской Ривьере туристам, задерживающимся слишком долго и загромождающим улицы, грозит штраф в размере 270 евро.