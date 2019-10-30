4 мегапроекта тоннелей, соединяющих страны и континенты

Остались в прошлом те времена, когда проекты стоимостью $50-100 млн казались чем-то грандиозным и впечатляющим. В современном мире мегапроекты огромной стоимостью стали обычным делом. Такие инфраструктурные проекты зачастую привлекают множество инвесторов, а их стоимость превышает триллион долларов.

Эти проекты меняют экономику соответствующих регионов, способствуя экономическому росту, созданию новых рабочих мест, развитию торговли.

К таким проектам относятся транспортные проекты, в том числе мосты, тоннели, аэропорты, а также небоскребы, плавучие города, ветряные фермы, медицинские комплексы, а также многие другие мегапроекты.

Сегодня мы расскажем о 4 крупнейших проектах тоннелей и мостов, которые, по мнению аналитиков, способны изменить наше будущее.

1. Тоннель через Берингов пролив





Foto: Google Maps

Тоннель под Беринговым проливом создаст инфраструктуру для транспортной связи между Северной Америкой и Азией. В настоящий момент существует множество препятствий у реализации такого проекта. Они связаны с дизайном, инженерными решениями, а также с финансированием такого проекта. Тем не менее выгода от реализации проекта будет огромной.

Самый вероятный вариант – это проект, совмещающий тоннель и мост, соединяющий Чукотку и Аляску.

В 1890 г. губернатор штата Колорадо (США) Уильям Гилпин впервые высказывает идею соединить Северную Америку и Евразию железнодорожной паромной связью.

Идея поддержана руководителем Союза тихоокеанских дорог США и входит в план американского железнодорожного магната Эдварда Гарримана, который собирался расширить проект и включить в него строительство железной дороги в Восточной Сибири. С этой целью даже создается акционерное общество "Транс Аляска — Сибирь".

После отказа российского правительства отвести для строительства железной дороги участки земли общество обанкротилось.

В 1905 г. Николай II одобрил проект железнодорожного моста, однако этим планам не суждено было реализоваться, так как началась Первая мировая война и революция.

Было сделано несколько предложений и позже, однако на данный момент существует ряд препятствий, мешающих реализации проекта. В частности, эксперты отмечают, что на территории России в регионе, куда должен пойти тоннель, ощущается нехватка инфраструктуры. Ближайшие железные дороги находятся на большом расстоянии от того места, куда должен пойти тоннель. В 2008 г. Владимир Путин одобрил план развития этого региона до 2030 г.

С другой стороны, на территории Аляски также не хватает инфраструктуры, в частности железных дорог. Ближайший город – город Ном, который находится на довольно значительном расстоянии от того места, куда пойдет тоннель. Кроме того, между городом Ном и другими городами Аляски нет достаточно развитого транспортного сообщения.

Общая стоимость проекта оценивается в $65-100 млрд.