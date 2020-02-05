4 странных фактора, из-за которых грабители выбирают именно вас

Преступники так и роятся вокруг всех нас и некоторые просто напрашиваются на то, чтобы стать их жертвой. Особенно — вы. Да-да, именно вы. У вас просто лицо такое, ничего личного. И пока технологии "Робокопа" не войдут в нашу жизнь, вам или придется мириться с ролью мальчика для битья, или узнать о тайных факторах, которые заставляют преступников выбирать именно вас…

1. Есть у вас в кошельке фото ребенка или нет

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Лишиться кошелька, это все равно, что, будучи взрослым, уронить мороженое. Обидно и неприятно, до ужаса. Но в отличие от мороженого, у вас есть небольшие шансы (1/5 на самом деле) получить кошелек назад. Правда, в 99% случаев, без кредитных карточек и денег. Поэтому, после того, как вы свяжетесь с банком и заблокируете карточки, а также смиритесь с потерей членской карточки в каком-нибудь элитном клубе, вам придется лишь сидеть и ждать. Конечно, можно надеяться на то, что в сердце подрезавшего ваш бумажник найдется толика жалости, но мы бы особенно на это не рассчитывали. Что упало, то пропало — мороженое уже валяется на земле и с этим придется смириться.

Впрочем, те, у кого в кошельке есть фото, на котором запечатлены минуты детской радости, могут ожидать и другого исхода. Чтобы доказать, что у преступников действительно есть совесть, исследователи разбросали по городу 240 кошельков и решили посмотреть, сколько из них вернется "домой". В некоторых из них была карточка, которая свидетельствует о том, что владелец кошелька занимается благотворительностью. В некоторых были фотографии детей, домашних животных, просто семейное фото или снимки пожилых пар. В некоторых не было ничего, только наличные.

Из тех кошельков, в которых были лишь деньги, "домой" вернулись лишь 15%. Из тех, в которых были карточки "про благотворительность" — 20%. Фотографии пожилых людей заставили вернуться 28% кошельков, а кошельки, в которых были фотографии детей, вернулись почти все (невероятные 88%!)! Даже милые собачки не смогли составить им конкуренцию (только 53%). Как видите, дети — это святое для всех. Ну, или просто люди вспоминают, каково это — быть родителями. Не знаем… Видимо, срабатывает какая-то магия. Пользуйтесь, пока это работает!