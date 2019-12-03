5 декабря в Риге откроется фестиваль "Путь рождественских елок" (+как это выглядело в прошлом году)

В четверг, 5 декабря, открытием выставки "Рассказ Рижской елки" в Ратуше, представлением о первой наряженной праздничной веточке и зажжением ели на Ратушной площади, в Риге, будет открыт 10-й по счету фестиваль объектов "Путь рождественских елок".

В открытии примут участие руководство Рижской думы, Рижская праздничная танцевальная группа, художники фестиваля и его организаторы.

В 16:00, в Ратушу приглашают всех желающих на открытие фото-презентации фестиваля. Эта экспозиция – выставка ретроспективной фотографии, где обобщена часть самых интересных и своеобразных объектов среды – авторских работ, которые были созданы за последние девять лет для фестиваля "Путь рождественских елок". На протяжении всего времени проведения фестиваля, выставку можно будет осмотреть в Восточной, Пардаугавской и Северной исполнительных дирекциях.

В свою очередь, в 16:30, на Ратушной площади перед собравшимися будет разыграна легенда о первой наряженной праздничной веточке в Риге и зажжена праздничная елка, которая является одним из объектов фестиваля.

Foto: DELFI

Одна из старинных легенд гласит, что первая праздничная ель была украшена в 1510 году именно в Риге. В Государственном архиве Латвии находятся исторические документы Дома Черноголовых, которые описывают празднования старинного праздника Вастлавьи в Риге, на Ратушной площади. Интригующий рассказ стал поводом для вдохновения, чтобы через 500 лет – в 2010 году – в столице Латвии могла бы зародиться новая традиция – фестиваль объектов среды "Путь Рождественских елок".

В этом году фестиваль отмечает свое 10-летие. До сих пор "Путь рождественских елок" является единственным в Европе, повествование которого посвящено Рождественской тематике. В юбилейный для фестиваля год многие объекты можно будет осмотреть в парке Кронвалда. Все желающие смогут с 6 декабря по 12 января пройтись по маршрутам фестивального путеводителя в вечерние часы, когда включается городское освещение.

Foto: F64

Пройти путь Рождественских елок и ознакомиться с объектами, поможет специально подготовленная карта, которая будет доступна на портале www.eglufestivals.lv, а также в Туристических информационных центрах.

Конкурс рождественских украшений

Создатели фестиваля "Пути Рождественских елок" приглашают всех желающих принять участие в оформлении дома, пространства или частной территории, куда проникла волшебная праздничная искра. Для украшения подойдут оригинальные и творческие работы, декор, предметы или композиция, которые можно было бы охарактеризовать названием "Другая ель". Свои необычные идеи нужно сфотографировать и отправить на электронную почту eglufestivals@riga.lv. Работы будут оценены, а авторов самых интересных идей – наградят!

А вот так объекты фестиваля "Путь рождественских елок" выглядели в прошлом году:

Дополнительная информация об объектах фестиваля "Путь Рождественских елок", а также беседы с художниками и организаторами фестиваля будут доступны на телеканале TV3 в программе "Sveika Rīga" 14 декабря в 10.00 или в интернете по адресу: tvplay.skaties.lv.

Фестиваль "Путь Рождественских елок" поддерживает Рижская дума, а его организацией занимается Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы, в сотрудничестве с Латвийской Художественной академией.