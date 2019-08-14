5 ошибок при покупке рюкзака, которые совершают даже те, кто постоянно их носит

Многие путешественники недооценивают функциональность рюкзака в эпоху колесного багажа. Зачем нести что-то, когда вы можете катить это позади себя? Однако поднимать чемодан на третий этаж хостела, тащить его через пляж или просто катить его по мощеным улицам европейских городов порой оказывается не так-то просто. И тогда приходит мысль приобрести рюкзак. Эксперты назвали главные ошибки при его выборе, пишет turizm.ru со ссылкой на The Points Guy.

Во-первых, большинство путешественников покупают рюкзаки с верхней загрузкой. Такая сумка застегивается только сверху и не позволяет быстро достать вещи, уложенные в самом низу.

Выход: лучше взять рюкзак с фронтальной загрузкой, у которого открывается вся передняя часть.

Во-вторых, одна из частых ошибок — покупка без примерки. Вы можете часами читать обзоры в Интернете, но никто, кроме вас, не сможет решить, подходит вам рюкзак или нет. Не даст ответа на этот вопрос примерка пустой сумки.

Выход: покупая рюкзак, заполните его чем-нибудь и проверьте, как он сидит.

Еще одна ошибка — неправильное ношение рюкзака. Многие, вспоминая студенческие или школьные годы, пытаются носить рюкзак исключительно на плечах. Однако основной вес сумки должен лежать на ваших бедрах. Для этого необходимо отрегулировать ремни, включая тазобедренный.

Выход: затяните их так, чтобы вес ложился на бедра.

Четвертая ошибка — покупка рюкзака с колесами. В мире еще пока не изобрели сумку, которая гармонично сочетает в себе рюкзак и чемодан на колесиках. Купив такую сумку, вы просто добавите веса за счет дополнительных пластиковых конструкций.

Выход: просто не покупайте такую модель.

И пятая, самая распространенная, ошибка – погоня за дешевым рюкзаком. Будьте готовы потратить на него достаточно денег. И лучше свой выбор сделать в сторону оригинальных брендов.

Еще одно напоминание тем, кто отдает предпочтение путешествиям с рюкзаком. Перед посадкой на самолет, поезд, автобус или метро, обязательно снимите рюкзак со спины, даже если в транспорте нет большого скопления людей.