5 причин побывать в Ницце в несезон

Лазурный берег в несезон обладает особым шармом: нет толп туристов, создающих многочасовые пробки, нет заоблачных цен. Кроме того, вплоть до мая отсюда можно махнуть в горы, которые всего в часе езды от побережья, пишет euromag.ru.

На подлете к Ницце дух захватывает не только от вида, открывающегося из иллюминатора, который кстати считается, одним из самых красивых в мире, но и от осознания того, КУДА ты прилетаешь: земля Брижит Бордо, Матисса, Хемингуэя.

В не сезон это место обладает волшебным магнетизмом, зимой ты здесь не пришлый "чужак", а, скорее, местный.

По следам великих

С середины XIX века Лазурный берег манил своей удивительного цвета водой, живительным климатом и, конечно, именами людей, облюбовавших эти места.

Приятно провести несколько дней "в компании" знаменитых писателей и художников, прогуливаясь с томиком Чехова по Английской набережной в Ницце. Ее в начале XX века также плотно оккупировала русская интеллигенция, вытеснив англичан и сделав Лазурный берег всемирной столицей морского отдыха. Во время такой прогулки ни с чем не спутать купол отеля Le Negresco, где жил Набоков с семьей, до того как переселился в отдельные апартаменты на Английской набережной.

Не забудьте зайти в гости к Шагалу: в 1973 году в Ницце открылся его музей — Le Musee National Message Biblique Marc Chagall. Основа экспозиции музея — цикл из 17 полотен, иллюстрирующих Ветхий Завет, подаренных Марком и его женой Валентиной Шагал французскому правительству.

В пятнадцати минутах ходьбы от музея Шагала возле Парка Арен де Семье находится вилла Матисса с небольшой подборкой его работ и вещей.

Foto: Vida Press

Для тех, кто хочет активно провести каникулы на Лазурном берегу и по возможности сэкономить, рекомендуем приобрести Cote D'Azur card, которая дает право бесплатного входа во многие музеи Лазурного берега. Например с ней совершенно бесплатно можно посетить Океанографический музей Монако или отправиться в автобусный или катерный тур.

Покататься на лыжах

Да-да, вы не ослышались, всего час езды на автобусе (кстати, стоит всего 1,5 евро), и вы на прекрасных снежных склонах южных Альп. Сезон здесь длится с начала декабря до середины мая.

Небольшие курорты национального парка Mercantour – Орон, Вальберг и Изола 2000 – конечно, не сравнятся по протяженности трасс с такими французскими гигантами, как Три Долины и Парадиски, но здесь царит совсем другая атмосфера: на солнечных занесенных склонах, кажется, так и пахнет морем. Как ни странно, несмотря на такую близость к Ницце, эти курорты не очень популярны у россиян.

Современно оборудованные склоны Орона, более 130 км длиной, рассчитаны на любой уровень сложности катания и "всем возрастам покорны". Длина самой протяженной трассы – 7 780 м, самый высокий склон находится на высоте 2 450 м.

Для начинающих на курорте работают отличные профессиональные инструктора и предусмотрено несколько зон катания. Для детей есть школа катания.

Продвинутые лыжники, готовые к вызовам, найдут вершины для покорения и черные трассы.

После плотного горного обеда можно отправиться в спа или, если вы не устали, в путешествие на снегоходах к вершинам.

Foto: Pixabay

Кухня горнолыжных курортов Франции – предмет особой гордости – по-французски изысканная и по-альпийски плотная с обильным количеством сыра в самых разных его проявлениях, но в основном в расплавленном виде. Стоит непременно попробовать тартифлет (своего рода запеканка из картошки и свинины с сырной корочкой из Роблюшона), раклет и говядину, как ее умеют готовить, наверное, лишь французы.

Еда + Вино

Ницца знаменита своим оливковым маслом, салатом нисуаз, сэндвичами Pan Bagnat и десертами.

Если вы хотите попробовать аутентичные блюда, ищите заведения под лейблом Cuisine Nissarde – это знак качества, говорящий, что здесь царит традиционная кухня.

Отличный способ познакомиться с гастрономическими традициями Французской Ривьеры поближе, а заодно погулять по окрестностям – отправиться на дегустацию на старинные виноградники Белле (Belle) и зайти в Chateau de Cremat, где когда-то любила проводить вечера на модных вечеринках сама Коко Шанель.

По легенде именно здесь Коко "позаимствовала" знаменитый логотип с перекрещивающимися буквами С.

Подруга Шанель Ирена Бретт, тогдашняя владелица шато, не смогла отказать в использовании символа модным домом. Так что теперь сам шато не может его размещать на своем вине, старая эмблема осталась только на территории поместья.

Шопинг

Лазурный берег не вымирает зимой, как многие морские курорты, а больше напоминает Париж на море: модные клубы, хорошие рестораны, отличный шопинг.

Вопреки расхожему мнению, магазины Ниццы это не только Chanel и Louis Vuitton. Например, Galeries Lafayette предлагает отличную подборку брендов, от люксовых до демократичных. Также не забывайте про периоды распродаж.

На знаменитом прованском рынке Марше-де флер в Ницце до 12 дня ежедневно можно купить свежайшие фрукты и овощи, цветы, а также горный мёд, рыбу, оливки, домашние сыры, паштеты и колбасы, а по понедельникам Марше-де флер превращается в блошиный рынок.

Foto: Vida Press

Не забудьте прикупить оливкового масла, обратите внимание на уже зарекомендовавший себя бренд Nicolas Alziari.

Вокруг рынка много интересных лавок с натуральной косметикой и всевозможными сладостями. Стоит зайти в артизанерию Henri Auer, которая существует с середины XIX века и считается местной достопримечательностью. Всемирную известность этой лавке принесли уникальные засахаренные фрукты, приготовленные по старинным домашним рецептам. Также очень сложно пройти мимо глазированных каштанов, засахаренных мандаринов, красиво разложенных на витрине.

Если замучает ностальгия, обратите внимание на лавку нашего отечественного бренда "Чистая Линия".

Ароматы Прованса

В Грасе уже более четырех веков выращивают ароматные масла десятков знаменитых брендов и модных домов. И хоть попасть в цветник Chanel, где выращивают жасмин для №5, не представляется никакой возможности, здесь есть множество доступных и не менее красивых мест, захотите ли вы создать именную парфюмерную композицию, научиться делать духи или просто погулять в душистых садах, размышляя о "Темных аллеях" Бунина.

В городе находится Международный музей Парфюмерии, а также крупные парфюмерные фабрики знаменитых местных династий Галимар (Galimard), Фрагонар (Fragonard) и Молинар (Molinard), при которых непременно есть небольшой музей собственной истории, открытые для посещений производственные цеха и магазины готовой продукции.

В самой Ницце работает Bar des Fragrances, где можно составить свою собственную композицию из ароматов Molinard.