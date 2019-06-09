5 примеров возмутительного вранья про древние цивилизации

Поскольку далеко не все окончили исторический факультет МГУ, основную информацию об античном мире люди черпают из статеек в бульварной прессе, а также голливудских фильмов и сериалов, продюсеры которых имеют привычку говорить "да, но можем ли мы сделать тоги еще чуть-чуть более откровенными?".
Например, бытует мнение, что…
1. Римляне были знатными любителями оргий
Миф
Давайте поиграем в ассоциации. Мы говорим "римляне", вы говорите "оргии!". Некоторые могут еще вспомнить "империя", но для красного словца вы даже в этом случае все равно добавляете: "и оргии!". Все мы знаем, что древние римляне были как кролики: могли, хотели и, самое главное, делали это в любое время дня и ночи. А еще у них были ненормально длинные уши и очаровательные хвостики.
Реальность
Вот почему не стоит верить исторической реальности, отраженной в фильмах, которые заказывал и продюсировал Penthouse: истории о римских сексуальных фестивалях являются плодом ужасных (или восхитительных, если хотите) слухов, которые распространялись сильно после заката Римской империи. В реальности древние римляне были прямой противоположностью того, что о них думают: пары занимались любовью под покровом ночи, в темноте, и в одежде. Конечно, богатые римляне занимались этим на глазах слуг, но они их и за людей-то не считали.
Похоже, у римлян даже были проблемы с тем, чтобы правильно изобразить оргии. Например, в одном из мифов про Геркулеса, герой лишил девственности 50 дочерей греческого короля за одну ночь. При этом девушек к нему запускали строго по одной, ни о какой оргии в понимании режиссера современного порнофильма речи не шло.
Но если историческая правда оказалась не такой уж и правдой, то кто тогда придумал этот миф о римских оргиях? Первые христиане, кто же еще. Проповедники хорошо знали свою аудиторию и хорошо понимали, что ничто так не захватывает внимание толпы, как рассказы о том, что кто-то где-то занимается сексом не так, как принято. Так что христианские проповедники выдумали истории про половую распущенность богачей и знати исключительно с целью популяризации своих идей, а также для того, чтобы скомпрометировать в глазах потенциальных верующих культуру древнего Рима, носителями которой как раз и являлись представители знати и богачи.
В дальнейшем христианство, противопоставляя себя античности, лишь добавляло красок в эти легенды и мифы Древнего Рима. Большинство произведений искусства про половую распущенность Древнего мира созданы отнюдь не современниками тех, кто, якобы, устраивал эти "оргии", а в значительно более позднее время.
- 1. 2. Древние римляне были белокожими
- 2. 3. Христиан скармливали львам и мучили в Колизее
- 3. 4. Древние олимпийские игры были про спорт, а не про славу и деньги
- 4. 5. Древняя Греция была раем для интеллектуалов
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