5000 долларов, много кофе и неделя жизни в замке: В Шотландии ищут желающих получить все это бесплатно

В Шотландии объявили конкурс, победитель которого получит звание Кофейной Королевы. Вдобавок к этому счастливца или счастливицу ждет денежное вознаграждение, недельное пребывание в замке и личный дворецкий на это время. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Lonely Planet.

Кофейная компания Gevalia Kaffe предлагает всем поклонникам ароматного напитка побороться за звание Кофейной Королевы. Делать для этого практически ничего не нужно, — лишь заполнить анкету и ответить на несколько вопросов. Счастливчик, которого случайным образом выберут в конце декабря, получит не только титул, но и ценные подарки.

View this post on Instagram A post shared by VisitScotland (@visitscotland) on Apr 25, 2019 at 4:22am PDT

В частности, обладателю звания обещают неделю проживания в замке Carlowrie XIX века близ Эдинбурга с поистине королевским сервисом. Поездка рассчитана на двоих. Гости будут жить в 12 спальнях, пользоваться 11 ванными комнатами и примыкающей к замку территорией почти 1 гектар.

Можно в любое время суток пить кофе, его количество в течение недели не ограничено. Кроме того, Королева получит денежное вознаграждение в размере 5 000 долларов, личного дворецкого, 5-разовое питание, мастер-классы от шеф-повара и расслабляющие спа-процедуры на основе кофе. Чтобы стать претендентом на звание, необходимо отправить заявку на официальном сайте конкурса. Сделать это можно до 21 декабря. Победителя конкурса объявят 30 декабря.