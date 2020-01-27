6 самых страшных эпидемий в истории человечества

В Китае продолжается вспышка пневмонии, которую вызывает новый коронавирус. Число заразившихся уже превысило две тысячи человек, а количество умерших на 26 января составляет 56 человек.

И пока ученые выясняют, от кого же именно человеку передался этот вирус, а обычные люди задаются вопросом "безопасно ли заказывать посылки с Aliexpress?" (да, безопасно), мы рассказываем о 6 самых смертельных эпидемиях в истории человечества. Ведь нынешняя вспышка пневмонии в Китае не единственная подобная ситуация в достаточно длинной истории человечества.

1. Черная смерть



Черная смерть, или черный мор, — вторая в истории пандемия чумы, пик которой пришелся на 1346-1353 годы, а повторные вспышки продолжались вплоть до XIX в. Жертвами болезни стали десятки миллионов людей: по разным оценкам, от болезни погибло от 30% до 60% населения Европы.

По всей вероятности, первичный очаг пандемии располагался на северном побережье Каспийского моря, откуда болезнь распространилась на большую часть Евразии и Северной Африки. Инфекционным агентом была чумная палочка Yersinia pestis, что подтвердили генетические исследования останков жертв пандемии.

Неэффективность средневековой медицины и религиозных институтов в борьбе с чумой способствовали возрождению языческих культов и суеверий, гонениям на потенциальных "отравителей" и "распространителей чумного яда", а также всплеску религиозного фанатизма и религиозной нетерпимости.

Черная смерть оставила колоссальный след в истории Европы, наложив отпечаток на экономику, психологию, культуру и даже генетический состав населения.

Черной смерти предшествовали многочисленные катаклизмы. Документы и хроники того времени донесли сведения о гибельной засухе и последовавшем голоде в Центральном Китае, нашествии саранчи в провинции Хэнань, а затем ураганах и проливных дождях, накрывших в 1333 г. Ханбалык (ныне Пекин).

Все это, по мнению ученых, привело к широкомасштабной миграции мелких грызунов (мыши, крысы и другие) ближе к местам обитания людей, а также к их большой скученности, что в итоге и стало причиной распространения эпидемии.