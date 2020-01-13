6 вещей, о которых нужно помнить, отправляясь в путешествие в теплые страны

Осень и зима – это пора, когда жители наших широт мечтают об отдыхе в теплых странах: отпуск под солнцем действительно может улучшить не только настроение, но и здоровье.

К сожалению, в Латвии в холодное время года люди получают слишком мало солнечного света, что способствует дефициту витамина D и увеличивает выработку мелатонина в организме, а это может привести к проблемам как с эмоциональным, так и с физическим здоровьем. Однако прежде чем отправиться в далекие края, важно должным образом подготовиться! Советами о том, что взять с собой и чего лучше избегать, делится сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Марите Шукеле.

Вакцинация

"Первое, что нужно сделать перед путешествием, – выяснить, нужно ли вакцинироваться перед посещением конкретной страны. Это можно узнать, связавшись с Латвийским центром инфектологии. Кроме того, чтобы избежать лишних хлопот в случае внезапного заболевания или травмы, перед поездкой следует приобрести полис страхования путешествия", – предупреждает фармацевт Марите Шукеле.

Подготовка аптечки

Собираясь в путешествие, нужно убедиться в достаточном запасе необходимых в повседневной жизни медикаментов от хронических заболеваний, например, для лечения болезней сердца, астмы, сахарного диабета. Для этого следует вовремя сходить к врачу, поставить его в известность о планируемом путешествии и заглянуть в аптеку.

В дорожную аптечку следует положить и безрецептурные медикаменты: обезболивающие, противоаллергенные, а также средства от простуды.

Из-за изменения условий окружающей среды и пищевых привычек вероятны и проблемы с животом. Для улучшения пищеварения пригодятся энзимные препараты, тогда как при поносе помогут пробиотики и абсорбирующие средства, например, активированный уголь. Неопытные путешественники редко задумываются о такой напасти как запоры, однако в аптечку обязательно нужно включить стимулирующие перистальтику кишечника средства.

На случай травм могут пригодиться дезинфицирующие средства, например, перекись водорода, кроме того, нельзя забывать и о пластырях.

Солнцезащитный крем

Находиться на солнце без солнцезащитного крема опасно: кожа может покраснеть, обгореть, появятся болезненные ощущения. В долгосрочной же перспективе таким образом можно заработать и более серьезные проблемы со здоровьем. Самыми подходящими для не привыкшей к солнцу кожи будут кремы с максимальным защитным фактором – SPF 50, и понижать его можно лишь тогда, когда кожа уже привыкла к солнцу. Если вы планируете отдыхать у воды, рекомендуется отдавать предпочтение водостойким кремам, однако следует иметь в виду, что и их после купания нужно наносить повторно. Лучше остановить свой выбор на уже известном креме, действие которого было проверено. Пригодятся также содержащие декспантенол кремы, которые способствуют восстановлению кожи после солнечного ожога.

Выбор правильной одежды

Хотя это и может показаться мелочью, очень важно выбирать соответствующую одежду и обувь, так как это может повлиять и на самочувствие, и на здоровье. Одна из самых распространенных ошибок – положить в чемодан свежекупленную обувь, что чревато мозолями, которые могут воспалиться и доставить массу неприятных моментов. Необходим и головной убор во избежание перегрева, а также солнечные очки для защиты глаз. Погодные условия предугадать невозможно, да и в помещениях могут быть кондиционеры, так что даже на юга лучше захватить с собой что-то теплое.

Подготовка к полету

В далеких перелетах длительностью пять и более часов, когда нет возможности подвигаться, ноги могут отечь. Чтобы этого избежать, сидя рекомендуется двигать стопами и вставать на ноги при каждой возможности. Во время полета могут пригодиться и компрессионные носки, в которых, в отличие от обычных носков, давление сильнее в области щиколотки, среднее в районе икр и самое слабое в бедренной части ног. Компрессионные носки улучшают кровоток в венах на ногах, вены не расширяются, клапаны лучше смыкаются, благодаря чему кровь не оттекает обратно и в ногах не скапливается лишняя жидкость. Уровень влажности в самолетах очень низкий, поэтому нужно пить много воды.

Воду пить только из купленных бутылок

Рекомендуется пить воду исключительно из купленных в магазине бутылок, а не из-под крана в гостинице или в других публичных местах: качество такой воды невозможно проверить, и она может содержать различные вирусы, бактерии и токсины. Для чистки зубов также лучше не использовать водопроводную воду. Нужно обязательно тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением, и лучше есть их без кожуры. Необходимо несколько раз в день мыть руки с мылом или пользоваться влажными салфетками и дезинфицирующими гелями для рук.