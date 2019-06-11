6000 километров на автомобиле по Европе: учимся на чужих ошибках

Сезон отпусков и путешествий уже в полном разгаре, и многие уже начали планировать то, куда и как они отправятся этим летом. Наши коллеги из Rus.Delfi.ee решили помочь вам с выбором и доказать, что не только самолёт сможет доставить вас в Альпийские горы или на пляжи Адриатического моря.
Вы будете удивлены, но 14% всех людей на планете страдают настолько сильной аэрофобией, что никогда не сядут в самолёт. Ещё 10% делают это через силу. Значит ли это, что эти люди не имеют возможности побывать в прекрасных странах, как минимум, Европы? Комфорт, скорость и доступность авиаперевозок оспаривать глупо, но мы попробуем показать, что есть весьма достойная альтернатива, которую хотя бы раз в жизни стоит попробовать каждому.
В доказательство наших слов мы за две недели пересекли девять стран, проехав от севера Эстонии до севера Англии и обратно, попутно заехав в несколько европейских городов, и хотим поделиться своим опытом и дать полезные советы.
- 1. За и против автомобиля
- 2. Полезные советы: Автомобиль
- 3. Полезные советы: Дорога
- 4. Полезные советы: Дороги Великобритании
- 5. Полезные советы: Документы и деньги
- 6. Полезные советы: Гаджеты
- 7. Полезные советы: Опыт
TagsАвтомобили Летний отпуск
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