6000 километров на автомобиле по Европе: учимся на чужих ошибках

Сезон отпусков и путешествий уже в полном разгаре, и многие уже начали планировать то, куда и как они отправятся этим летом. Наши коллеги из Rus.Delfi.ee решили помочь вам с выбором и доказать, что не только самолёт сможет доставить вас в Альпийские горы или на пляжи Адриатического моря.

Вы будете удивлены, но 14% всех людей на планете страдают настолько сильной аэрофобией, что никогда не сядут в самолёт. Ещё 10% делают это через силу. Значит ли это, что эти люди не имеют возможности побывать в прекрасных странах, как минимум, Европы? Комфорт, скорость и доступность авиаперевозок оспаривать глупо, но мы попробуем показать, что есть весьма достойная альтернатива, которую хотя бы раз в жизни стоит попробовать каждому.