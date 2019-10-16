7 крепостей и замков, которые когда-то поражали своей мощью, а сегодня лежат в руинах

Заброшенная крепость или замок всегда оставляют незабываемое впечатление — дух прошлого витает между уцелевшими колоннами и каменными стенами. Автор книги "Abandoned castles" ("Заброшенные замки" — прим. ред.) Кирон Коннолли посетил и изучил самые впечатляющие заброшенные замки и крепости мира, в которых можно проникнуться давно ушедшим величием цивилизаций, пишет tūrismagids.lv.

По словам Коннолли, заброшенные места восхищают людей: "Нас интересует пропавший мир, забытые древние времена". Знакомим вас с несколькими историческими объектами, которые уже давно перестали служить по назначению, но готовы поведать о своем времени всем путешественникам, умеющим слушать и искать.

Форт Маламо в Котских Альпах

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Эта крепость была построена во французских Альпах в 1889 году. Итальянская армия возвела двухэтажный форт, где могли расположиться около 200 солдат. Руины этой крепости сохранились на высоте почти 3 километров над уровнем моря.

Во время Первой мировой войны здесь проходили жестокие сражения. Позже, в 30-е годы прошлого века форт модернизировали и укрепили. Сюда ведет одна из самых высоких дорог в Европе, к сожалению, закрытая для транспорта из-за опасности для жизни.

Здесь расположена внушительная система тоннелей, через которую солдаты незамеченными могли попасть в тыл врага. Когда-то это была практически неприступная крепость, потому что даже если противник мог приблизиться к ней, артиллерия сверху просто сметала его с лица земли. Однако с развитием авиации обитателям крепости пришлось несладко, поскольку крепость стала их ловушкой.

С развалин форта открывается великолепный вид на искусственное озеро Мон-Сени, с одной стороны огражденное плотиной Мон-Кони.