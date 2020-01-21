7 причин посетить Осло в этом году

Совет по туризму Норвегии Visit Norway выбрал семь причин, почему точно стоит включить Осло в список путешествий 2020 года.

Залянуть в новый музей Эдварда Мунка

Весной этого года двери для публики распахнет абсолютно новый музей Мунка, один из самых крупных в мире среди тех, что посвящены творчеству одного художника. На трех постоянных экспозициях будут представлены около 28 тысяч работ.

Также в музее будут проходить временные выставки норвежских и зарубежных художников прошлого и настоящего. Выставочному пространству отведено семь из 13 этажей музея. Здесь будут проводиться концерты, литературные вечера и другие культурные мероприятия, а на 13-м этаже откроется ресторан с видом на Осло и Осло-фьорд.

Понять, почему норвежцы – одни из самых читающих европейцев

В Норвегии большое количество необычных библиотек, и некоторые из них не менее интересны, чем музеи. Новая публичная библиотека Дэйхмана в современном районе Бьёрвика – именно такое место. Там проходят мастер-классы, лекции, выставки и многое другое.

Встать на лыжи летом

Всего лишь 20 минут от центра Осло на электричке – и вы в новом крытом горнолыжном центре SNØ, который работает круглый год. Название говорит само за себя – на норвежском snø – это "снег". Помимо спусков разного уровня сложности здесь есть сноупарк и трассы для беговых лыж.

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Побывать в Рамме – самом красивом месте на побережье по мнению Мунка

Открытие нового культурного центра Рамме, расположенного к югу от Осло, состоится весной. Еще в 1910 году ​Мунк в письме родственнице назвал это местечко самым красивым на побережье. Здесь он написал несколько известных картин. В культурном центре будут проходить выставки, театральные постановки, концерты и другие не менее интересные мероприятия.

Узнать много нового о климате

Весной откроется новый филиал Музея естественной истории – Дом климата, расположенный в Ботаническом саду Осло. Посетители узнают о климатических изменениях и о мерах, которые человечество может предпринять, чтобы не навредить окружающей среде.

Влюбиться в нового дирижера городской филармонии

Его зовут Клаус Мякеля, ему всего 24 года, и он вступает в должность он в августе, но проведет несколько концертов начиная с февраля. Билеты раскупаются с космической скоростью!

Узнать, как строят самый большой художественный музей Скандинавии

Открытие самого большого художественного музея Скандинавии состоится в …2021 году. Под одной крышей Национального музея будут собраны коллекции Национальной галереи, Музея современного искусства и Норвежского музея декоративно-прикладных искусств и дизайна. А пока можно заглянуть в информационный центр "культурной стройки века" и рассмотреть проект в деталях.