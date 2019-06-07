7 вещей, которые вы всегда должны надевать в полет

Чтобы вам было комфортно летать в самолетах, нужно грамотно одеваться. Но, учитывая тесные сиденья и изменение температуры, это не всегда легко, пишет Smarter Travel и рассказывает, какая одежда и обувь — лучшие для воздушного путешествия.

Если вы будете соблюдать эти семь правил подготовки к полетам, то они станут для вас приятнее, и при этом вы можете выглядеть стильно.

Слои, слои, слои



Воздушное путешествие часто представляет собой совокупность различных микроклиматов, и вы будете то мучиться от жары, то мерзнуть. Избежать дискомфорта поможет большое количество слоев одежды. Для полета идеальны шаль из хлопка или пашмины, кардиган, толстовка, жилет и легкая куртка. Свернутые мягкие вещи вы также можете использовать в качестве подушек. Кроме того, чем больше одежды вы наденете, тем меньше вам нужно будет класть в багаж. Если вам станет жарко, то положите лишнюю одежду в легкую складную сумку и уберите под сиденье перед вами. А когда замерзнете — снова вытаскивайте.