700-летие Вильнюса: какие сюрпризы приготовили столичные рестораны

25 января Вильнюс отметит свой 700-летний юбилей. В январе вильнюсцы и гости столицы смогут посещать не только фестивали, концерты и выставки, но и пуститься в гастрономическое приключение. Почти 20 столичных ресторанов и кафе предлагают отведать вильнюсские блюда.

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Атмосфера старого Вильнюса и кухня вельмож

По данным главы агентства Go Vilnius Инги Романовскене, современную вильнюсскую кухню можно назвать настоящим гастрономическим кладом.

Большинство литовцев считает национальными блюдами цеппелины, холодный борщ и картофельную бабку, однако эти блюда получили популярность только в XIX в. Коллектив столичного ресторана Lokys предлагает познакомиться с литовской кухней вельмож. По словам представителя ресторана Юргиты Кершулене, литовские кулинарные традиции намного глубже, чем кажутся на первый взгляд.

Lokys предлагает дегустацию литовских блюд - в их число входят блюда из даров леса и дичи. Во время дегустации клиентам историю блюд расскажет профессиональный экскурсовод.

Напомним, что ресторан Lokys находится в старинном доме, часть этого здания была построена еще в XV в.

Княжеские десерты и запах охоты

Охота - была одним из самых любимых развлечений живших в Вильнюсе князей. На территории нынешнего микрорайона Жверинас находился Зверинец Радзивиллов - охотничьи угодья. По случаю юбилея города ресторан Amatininkai предлагает познакомиться с пирами князей после охоты. По словам директора ресторана Бируте Марозайте, клиентам предлагают меню "Пир железного волка".

"В меню будет блюдо из свиной ноги, на десерт - огурцы с медом и творожными хлопьями и медовый квас", – сказала Марозайте.

К юбилею Северного Иерусалима – еврейские блюда

Евреи поселились в Вильнюсе во второй половине XVI в. и в скором времени их число значительно увеличилось. В городе появилось много еврейских магазинов, предприятий и культурных заведений. Поскольку в городе жило много евреев, другие жители знакомились с еврейскими блюдами и перенимали их кулинарные традиции.

Кафе Beigelių krautuvėlė предлагает отведать еврейские блюда. По словам представителя кафе Елены Семёновой, посетители смогут отведать распространенный с XIX в. форшмак, шакшуку, чолнт, а на десерт - тейглах, имберлах и бейгели.