8 лучших мест вокруг Лиссабона, куда можно отправиться на день

Столица Португалии считается одним из старейших городов Европы и в ней, как мы уже неоднократно писали, есть на что посмотреть. Но что делать, если у вас выдался свободный денек и вы хотите увидеть что-то в "шаговой доступности" вокруг города? Выбирать одно из этих восьми мест, конечно же!
1. Сезимбра
Небольшой прибрежный городок может похвастаться наличием не только пляжей и кафе для туристов, но и красивого старинного замка, а также мест раскопок, на которых находили кости динозавров. Можно нанять лодку и половить меч-рыбу (в Сезимбру ради этого едут со всей Португалии) или же побродить по окрестным холмам. Недалеко от города также находится популярное место для ныряния рядом с затонувшими кораблями. И все это в 45 минутах езды от Лиссабона!
TagsЛетний отпуск Португалия
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