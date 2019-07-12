8 лучших мест вокруг Лиссабона, куда можно отправиться на день

Небольшой прибрежный городок может похвастаться наличием не только пляжей и кафе для туристов, но и красивого старинного замка, а также мест раскопок, на которых находили кости динозавров. Можно нанять лодку и половить меч-рыбу (в Сезимбру ради этого едут со всей Португалии) или же побродить по окрестным холмам. Недалеко от города также находится популярное место для ныряния рядом с затонувшими кораблями. И все это в 45 минутах езды от Лиссабона!