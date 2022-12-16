8 прекрасных городов, куда стоит ехать за праздничным настроением Рождества

Традиция рождественских базарчиков в Европе восходит к позднему Средневековью. Дрезденский рынок, который считается старейшим в Европе, начал свою деятельность в 1434 году. Даже сегодня немецкие рынки одни из самых красивых и разнообразных, но не отстают и рождественские ярмарки других стран, которые радуют как украшениями, так и широким ассортиментом подарков.

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Кельн, Германия



Кельн является популярным местом для поездки на Рождество и рождественский рынок. Ежегодно в городе открывается несколько торговых площадок. Самая большая рождественская ярмарка находится в самом центре города возле величественного Кёльнского собора. Бесчисленные огоньки и сияющие ангелы выглядят так, как будто ярмарка расположилась в настоящем раю. Только на рынке Markt der Engel вы также можете купить привычное разнообразие сувениров и деликатесов, которыми потом сможете порадовать своих близких.

С другой стороны, рынок Nikolausdorf или деревенька Святого Николая предназначена для детских игр. Это царство каруселей и горячего шоколада, где царит смех и веселье.

Рынки работают с 21 ноября по 23 декабря.