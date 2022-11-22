8 "туристических" мест Парижа, в которые не стоит ходить (+ их альтернативы)

Кто не любит Париж?! Мы так и думали, что таковых нет. И, действительно, Париж — один из самых посещаемых туристами городов планеты, и в нем есть места, в которых туристов слишком много. Вот 8 парижских достопримечательностей, слишком туристических, чтобы в них ходить. А также чем их можно заменить.

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Лувр

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Почему нет? Одно слово — очереди. Второе слово — толпы. Третий довод — большинство настоящих, бесценных шедевров вроде "Моны Лизы" доступны для осмотра либо с приличного расстояния, либо просто упрятаны за стекло. Если вы не истинный ценитель искусства, которому до зарезу необходимо увидеть конкретную работу конкретного художника — избегайте Лувра, как средневековой чумы.

Куда пойти? Париж — город музеев и далеко не все они переполнены также, как Лувр. Музей Орсе набит шедеврами импрессионистов и постимпрессионистов. Музей Пикассо недавно открылся после пятилетней реставрации и еще не успел вернуться в полной мере на туристический радар. Ну а интересующиеся современным искусством не должны проходить мимо Токийского дворца в 16-м округе Парижа — именно там находится коллекция Музея современного искусства.